Moto2 | Gp Austria Gara: Vietti batte Acosta e torna alla vittoria

Moto2 Gp Austria Red Bull Ring Gara – Grande vittoria di Celestino Vietti al Red Bull Ring, teatro del Gran Premio d’Austria classe Moto2, decimo round del Motomondiale 2023.

Il pilota del Fantic Racing che partiva dalla prima fila, terzo tempo, ha battuto il leader della classifica Mondiale Pedro Acosta, tornando al successo, il primo con il Team Fantic Motor, quarto nella classe di mezzo, sesta in carriera.

Sul podio è salito anche il giapponese Ai Ogura, Team Asia, che ha avuto la meglio su Jake Dixon (Aspar) e sul team-mate Somkiat Chantra.

Tony Arbolino non va oltre il sesto posto dopo qualifiche difficili e vede allontanarsi Acosta nella classifica iridata. Ora il pilota del Team Red Bull Ajo ha 12 punti di vantaggio sul pilota di Garbagnate Milanese.

Dietro ad Arbolino troviamo Filip Salac (Gresini), Sergio Garcia (Pons), Fermin Aldeguer (SpeedUp) e Lukas Tulovic (Intact GP), che chiude la Top Ten.

A punti anche il rookie Dennis Foggia (Italtrans), Jeremy Alcoba (Gresini), Izan Guevara (GASGAS), Marcos Ramirez (Onlyfans Racing) e Bo Bendsneyder (SAG Team).

Alberto Surra (Forward) ha chiuso 17esimo, mentre Mattia Rato (SAG Team) ha tagliato il traguardo in 19esima posizione. Caduta per Alonso Lopez (SpeedUp), che è poi risalito in sella chiudendo 21esimo.

Non hanno finito la gara Joe Roberts, Aron Canet, Albert Arenas, Manuel Gonzalez, Darryn Binder e Sam Lowes.

