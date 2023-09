MotoGP | Esclusiva: il mondo Brembo raccontato da chi lavora nel paddock

MotoGP Brembo – Abbiamo intervistato in esclusiva Andrea Pellegrini Racing Motorcycle Market Manager della Brembo, casa fornitrice di impianti frenanti per tutte le squadre della MotoGP.

Con lui abbiamo affrontato molti argomenti, dallo sviluppo degli impianti frenanti (dischi, pinze e pompe, ndr), passando per le piste più impegnative per i freni, alle personalizzazioni, al consumo del materiale, fino ad arrivare a quello che può poi essere utilizzato nel “mondo” stradale.

Dichiarazioni Andrea Pellegrini Racing Motorcycle Market Manager Sviluppo Brembo MotoGP 2023

“Uno dei più grandi step lo abbiamo fatto nel 2020 con l’introduzione della pinza ventilata, quella che viene utilizzata al momento da tutti i Team. Lo scorso anno (2022) abbiamo invece introdotto il disco da 355mm ventilato, per far fronte allo sviluppo delle MotoGP, come ad esempio le ali (soprattutto anteriori, ndr) o i vari sistemi come l’abbassatore. La frenata con questi sistemi avviene più avanti, quindi abbiamo introdotto questa novità. Abbiamo portato prima la pinza ventilata (la pinza per lavorare bene non deve superare i 100/150 gradi°, ndr) e poi il disco da 355mm che doveva essere approvato da MSMA, IRTA e Dorna. Il diametro da 355mm è il massimo attualmente fattibile, visto il cerchio da 17″ e l’ingombro di pinze e termocoperte. Abbiamo fornito una working-map a tutti i Team per far si che che rientrino nel range di utilizzo corretto. Se si lavora con troppo freddo il carbonio non frena e usura parecchio, la stessa cosa accade alle alte temperature perchè si crea ossidazione e tende a consumarsi.”

Dichiarazioni Andrea Pellegrini Racing Motorcycle Market Manager Piste Impegnative Brembo MotoGP 2023

“Austria, Motegi e Thailandia sono i circuiti che richiedono di più dal punto di vista delle frenate. Vedremo ora il nuovo circuito in India, che sulla carta sembra medio impegnativo, a livelli di Buriram, Misano o Barcellona. Con i dati raccolti abbiamo quindi una mappatura dei vari circuiti. Il disco da 320mm sta andando in pensione, poi abbiamo il disco 340mm fascia bassa o fascia alta e un 340mm ventilato. Poi abbiamo i 355mm ventilati che vengono impiegati in Austria, Motegi e Thailandia. I Team ‘giocano’ poi sulla ventilazione.”

Andrea Pellegrini (a sinistra della foto, ndr) Racing Motorcycle Market Manager Brembo



Dichiarazioni Andrea Pellegrini Racing Motorcycle Market Manager Personalizzazioni Brembo MotoGP 2023

“Le pinze sono tutte uguali, in passato ne avevamo due, ma vista la forza dell’impianto frenante non aveva più senso e abbiamo deciso di farne una unica. Il pilota può personalizzare la taglia delle pompe freno, sempre diametro da 19 ma cambia l’interasse. La customizzazione è possibile soprattutto al posteriore. Sviluppiamo sia il freno anteriore che quello posteriore. I piloti di nuova generazione che vengono da Moto3 o Moto2 o addirittura dal CEV utilizzano molto in freno posteriore a pollice (che aiuta molto nelle curve a destra, ndr), quindi sviluppiamo sia l’anteriore che il posteriore. Questo tipo di frenata era stato introdotto da Mick Doohan dopo l’incidente di Assen (il cinque volte iridato della classe 500cc rischiò di perdere la gamba destra e fu letteralmente salvato da Dr. Claudio Costa, da lì vista la difficoltà ad usare la gamba, nacque l’idea di mettere il freno a pollice, ndr).”

Dichiarazioni Andrea Pellegrini Racing Motorcycle Market Manager Consumo Materiale weekend gara Brembo MotoGP 2023

“Il carbonio se fatto lavorare nel giusto range ha una durata abbastanza elevata. Con due dischi si possono fare anche 1000 Km. Ovviamente il materiale più fresco viene utilizzato per la gare. Solitamente questo viene rodato durante le free practice, viene messo da parte e poi utilizzato in gara o nella Sprint Race. A volte questi possono essere riutilizzati anche nelle prove libere della gara successiva. Mediamente si utilizzano 2/3 set di dischi, ma non vengono portati a fine vita. Noi forniamo il materiale ai Team, poi sono loro che li montano ma noi li assistiamo per vedere se ci sono anomalie. Analizziamo molto i dati e forniamo loro dei macro grafici che installano sui loro PC per controllare i dati tramite la telemetria.”

Dichiarazioni Andrea Pellegrini Racing Motorcycle Market Manager Utilizzo Carbonio in caso di Pioggia Brembo MotoGP 2023

“Abbiamo iniziato ad usare i dischi in carbonio con il bagnato dal 2017. Il solo ad non utilizzarli è stato Dani Pedrosa, che era uno dei piloti più leggeri ed era un pilota non troppo gravoso sull’impianto frenanti. Poi l’introduzione delle cover sui dischi ha permesso a tutti di utilizzare il carbonio anche con il bagnato.”

Dichiarazioni Andrea Pellegrini Racing Motorcycle Market Manager Tecnologia Brembo dalla MotoGP alla strada

“Le pinze e le pompe che utilizziamo nelle corse possono poi essere utilizzate sulle moto di serie. Parliamo ad esempio di pompa radiale, pinza radiale e a breve anche la pinza ventilata della MotoGP verrà portata ad un uso stradale. Il carbonio visto le alte temperature di utilizzo è difficile da portare, ma stiamo sviluppando dei dischi carbon-ceramici che potrà essere utilizzato anche sulle super sportive e che oggi utilizziamo già sulle auto.”

Dichiarazioni Andrea Pellegrini Racing Motorcycle Market Manager Pilota più “duro” sui freni Brembo MotoGP 2023

“Ad oggi tutti dicono che Pecco (Bagnaia, ndr) sia uno degli staccatori più ‘importanti’, non lo dicono solo i dati ma anche i piloti che lo seguono.”

