Incidente in Motocross per Andrea Dovizioso, trasportato in ospedale non è in pericolo di vita – UPDATE

Motocross – Brutto incidente per Andrea Dovizioso mentre si allenava con la moto da cross sulla pista di Terranuova Bracciolini (Arezzo).

L’ex pilota di Honda, Yamaha e Ducati MotoGP, ha perso conoscenza ed è stato trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi in codice tre.

Come riporta Sky Sport, nella caduta il Campione del mondo 125cc ha riportato un trauma cranico ed aveva perso conoscenza per poi riprendersi, non è in pericolo di vita.

A scopo precauzionale è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale fiorentino di Careggi in codice tre. Secondo una prima ricostruzione l’incidente è avvenuto intorno alle 11, per cause ancora da accertare, e i mezzi di soccorso sono intervenuti immediatamente per verificare le condizioni del pilota romagnolo.

Ricordiamo che il Motocross è la grande passione del pilota forlivese, tanto da spingere il forlivese a gestire e rinnovare la pista di Faenza, ribattezzata “04 Park”, con un accordo ventennale stipulato insieme alla Federazione italiana.

UPDATE CONDIZIONI ANDREA DOVIZIOSO DOPO CADUTA MOTOCROSS

Il pilota forlivese ha riportato la frattura della clavicola destra, mentre come riporta Sky Sport, si attendono ancora i risultati degli esami a polsi e costole.

