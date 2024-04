MotoGP | GP Austin, Marini: “Rimango fiducioso”

MotoGP GP Austin Repsol Honda – Luca Marini arriva ad Austin dopo un difficile inizio di stagione in sella alla Honda RC213V del Repsol Honda Team.

Dopo due appuntamenti e quattro gare contando anche le Sprint Race del Qatar e del Portogallo, il #10 non ha ancora raccolto punti.

In Texas però lo scorso anno la Honda vinse con Alex Rins e Marini chiuse la gara lunga della domenica al secondo posto. Ecco le parole dell’ex pilota della Ducati.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Austin Honda Repsol MotoGP 2024

“Austin occupa un posto speciale nel mio cuore e ho dei bei ricordi dell’anno scorso. Quest’anno arriviamo in una situazione diversa, ma sono comunque fiducioso di poter fare ulteriori progressi in America. È un circuito molto particolare e la Honda è andata bene in passato. Non importa il percorso, il nostro focus e le nostre intenzioni rimangono gli stessi mentre continuiamo a costruire questo progetto.”

