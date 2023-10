MotoGP | Arriva la conferma, Bezzecchi operato alla clavicola dopo la caduta al Ranch

MotoGP Mooney VR46 – Lo avevamo anticipato ieri e ora arriva la conferma ufficiale. Marco Bezzecchi si è fratturato la clavicola al Ranch durante un allenamento con gli altri piloti della VR46 Riders Academy.

Il pilota riminese è stato operato oggi dal Dr. Porcellini per ridurre i tempi di recupero, ma salterà sicuramente il Gran Premio dell’Indonesia, in programma domenica prossima ed è a rischio anche la sua partecipazione al Gran Premio d’Australia.

Una brutta tegola alla vigilia della tripletta Indonesia, Australia e Thailandia. Il “Bez” è terzo in Campionato a 54 punti dal leader Pecco Bagnaia ma con ancora 222 punti da assegnare tra Sprint Race e gare “lunghe” della domenica era ancora in gioco.

Il pilota ha raggiunto l’Unita Operativa di Ortopedia e Traumatologia presso la UNIMORE dove l’equipe coordinata dal Professor Porcellini ha eseguito l’intervento per ridurre la lesione. L’operazione, della durata di un’ora e mezza, ha avuto esito positivo. Marco inizierà il percorso riabilitativo immediatamente: il suo rientro in pista sarà valutato nelle prossime 48 ore.

Non è un momento fortunato per il Team di Valentino Rossi, che aveva perso Luca Marini per lo stesso infortunio dopo la Sprint Race del Gran Premio dell’India. Il #10 proverà a rientrare in Indonesia, c’è da aspettare il “fit” della commissione medica.

5/5 - (14 votes)