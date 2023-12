Superbike | Entry List provvisoria, tante novità per la stagione 2024

Superbike 2024 Entry List provvisoria – Il Campionato Superbike 2024 si pre-annuncia come uno dei più attesi visti i tanti cambiamenti.

In Ducati Aruba confermato il Campione in carica Alvaro Bautista, che sarà affiancato dall’iridato 2023 della Supersport Nicolò Bulega.

Tra le novità più attese Toprak Razgatlioglu con la BMW, Jonathan Rea con la Yamaha, Axel Bassani con la Kawasaki, Sam Lowes che dalla Moto2 passa alle derivate di serie con la Ducati Panigale V4R del Team Marc VDS e Michael Ruben Rinaldi con la Ducati Panigale V4R del Motocorsa Racing. Confermati Andrea Locatelli (Yamaha) e Danilo Petrucci (Ducati Barni Racing Team).

Rientra poi ufficialmente in pista Andrea Iannone che dopo aver scontato la squalifica di quattro anno per doping, sarà in sella alla Ducati Panigale V4R del Team Go Eleven.

Entry List Provvisoria Superbike 2024

1 Alvaro Bautista ESP Ducati Panigale V4R Aruba.It Racing – Ducati

11 Nicolo Bulega ITA Ducati Panigale V4R Aruba.It Racing – Ducati

55 Andrea Locatelli ITA Yamaha YZF R1 PATA PROMETEON YAMAHA

65 Jonathan Rea GBR Yamaha YZF R1 PATA PROMETEON YAMAHA

22 Alex Lowes GBR Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Racing Team WorldSBK

47 Axel Bassani ITA Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Racing Team WorldSBK

77 Dominique Aegerter SUI Yamaha YZF R1 GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87 Remy Gardner AUS Yamaha YZF R1 GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

7 Iker Lecuona ESP Honda CBR1000 RR-R Team HRC

97 Xavi Vierge ESP Honda CBR1000 RR-R Team HRC

21 Michael Ruben Rinaldi ITA Ducati Panigale V4R Team Motocorsa Racing

9 Danilo Petrucci ITA Ducati Panigale V4R BARNI Spark Racing Team

31 Garrett Gerloff USA BMW M 1000 RR Bonovo Action BMW

45 Scott Redding GBR BMW M 1000 RR Bonovo Action BMW

54 Toprak Razgatlioglu TUR BMW M 1000 RR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60 Michael van der Mark NED BMW M 1000 RR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

29 Andrea Iannone ITA Ducati Panigale V4R TEAM GO ELEVEN

5 Philipp Oettl GER Yamaha YZF R1 GMT94 Yamaha

28 Bradley Ray GBR Yamaha YZF R1 Yamaha Motoxracing WorldSBK Team

27 Adam Norrodin MAS Honda CBR1000 RR-R PETRONAS MIE Racing Honda

95 Tarran Mackenzie GBR Honda CBR1000 RR-R PETRONAS MIE Racing Honda

53 Tito Rabat ESP Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Puccetti Racing

14 Sam Lowes GBR Ducati Panigale V4R ELF Marc VDS Racing Team