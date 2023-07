SBK | Gp Imola Gara 2: cade Bautista, vince Razgatlioglu su uno splendido Bassani

SBK Gp Imola Gara 2 – Toprak Razgatlioglu ha vinto Gara 2 dell’Italian Round della Superbike 2023, settima tappa delle derivate di serie disputata all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Pronti-via la gara ha perso subito il suo grande protagonista; Alvaro Bautista è caduto subito dopo il via, lasciando spazio ai suoi avversari (per lo spagnolo della Ducati nessuna conseguenza fisica, ndr).

La gara è poi vissuta sul duello tra Razgatlioglu e uno splendido Axel Bassani, con quest’ultimo che in sella alla Ducati Panigale V4R del Team Motocorsa è passati in testa ad 8 giri dalla fine con un bellissimo sorpasso sul pilota turco della Yamaha.

Bassani ha sognato la prima vittoria in carriera, ma a 4 giri dalla fine Razgatlioglu ha rotto gli indugi e di forza si è ripreso il comando della gara, andando a vincere con 1.966s sul #47.

Sul terzo gradino del podio è salito Jonathan Rea, che in sella alla Kawasaki ZX-10RR ha avuto la meglio su Andrea Locatelli (Yamaha YZF R1), Michael Ruben Rinaldi (Ducati Factory) e su un ottimo Bradley Ray, Yamaha YZF R1.

Per Razgatlıoglu si tratta della quarta vittoria stagionale (prima in una “long race”, ndr), della 36esima vittoria e del 102esimo podio in Superbike.

Chiudono la Top Ten le BMW M1000 RR di Loris Baz e Scott Redding, la Ducati Panigale V4R del Barni Racing Team di Danilo Petrucci e la Honda CBR1000 RR-R di Iker Lecuona.

Lorenzo Baldassarri su Yamaha YZF R1, Gabriele Ruiu su BMW M1000 RR e Roberto Tamburini su Honda CBR1000 RR-R hanno chiuso rispettivamente in 16esima, 17esima e 18esima posizione.

WorldSBK Imola Gara 2 – Ordine di arrivo

01 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 02 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 1.966 03 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 2.458 04 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 6.111 05 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 11.154 06 RAY Bradley Yamaha YZF R1 12.210 07 BAZ Loris BMW M1000 RR 13.319 08 REDDING Scott BMW M1000 RR 13.775 09 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 19.122 10 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 22.770 11 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 23.214 12 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 25.082 13 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 25.179 14 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 25.199 15 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 31.141 16 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 31.297 17 RUIU Gabriele BMW M1000 RR 44.753 18 TAMBURINI Roberto Honda CBR1000 RR-R 45.863 19 GRANADO Eric Honda CBR1000 RR-R 46.190 OUT LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR OUT VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR OUT KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR OUT HASLAM Leon BMW M1000 RR OUT RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR OUT BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R

