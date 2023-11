SBK | Test Jerez Day 2: Rea, “Le prime sensazioni con questa squadra sono state fantastiche”

SBK Test Jerez Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso la seconda giornata di test sul circuito di Jerez con il terzo tempo.

Oggi il nordirlandese ha avuto la possibilità di esprimersi al meglio con la sua nuova R1 e con il team, dato che il sole spagnolo di inizio inverno ha concesso più tempo in pista. Completando 68 giri dopo un pranzo anticipato, Rea ha ottenuto il terzo posto più veloce nel suo ultimo giro poco prima della fine del test – con il compagno pilota Yamaha Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha) che ha realizzato il giro più veloce con un 1:38.448. La prossima occasione per conoscere meglio la sua nuova R1 WorldSBK per Rea sarà il 20-21 novembre qui a Jerez, insieme al compagno di squadra Andrea Locatelli – con un focus chiave sullo sviluppo del 2024 con gli ingegneri Yamaha.

Dichiarazioni Jonathan Rea Test Jerez Yamaha

“Le mie prime sensazioni con questa squadra sono state fantastiche, sin da quando ho accettato di trasferirmi. Sia il team che la Yamaha sono stati davvero accoglienti e hanno reso tutto facile. Il primo test è servito solo per prendere confidenza con la moto – è stato un po’ uno shock, ho avuto molte sensazioni diverse da quelle a cui sono abituato – ma in modo positivo! La R1 è molto facile da usare: non necessariamente facile da raggiungere al limite assoluto, ma facile da guidare. Genera molta trazione che ti incoraggia ad andare veloce e ispira fiducia. Puoi dare il gas e usare la potenza della moto: è bello e ora posso vedere come Toprak stava guidando in quel modo, e anche Loka è stato così competitivo quest’anno. Va tutto bene! Solo un bel primo contatto con il set-up e la squadra, quindi mi aspetto che la prossima volta potremo approfondire la questione. Passo dopo passo oggi abbiamo provato alcune cose diverse, specifiche della forcella, diverse combinazioni di pneumatici in modo da poter capire come la Yamaha utilizza mescole diverse: ho potuto vedere dal passato che la Yamaha è stata in grado di massimizzare il pneumatico SCX. Ho richiesto una diversa configurazione dell’elettronica, ma non troppo. Sto utilizzando l’attuale “setting base” diciamo della R1 e nei prossimi test inizieremo a lavorare sulle parti di sviluppo. È stata un’esperienza davvero positiva in entrambi i giorni e la R1 mi sembra più simile alla mia moto, soprattutto perché siamo stati fortunati con il tempo questo pomeriggio e abbiamo superato più di quanto ci aspettassimo. Sono sicuro che potrei svegliarmi domani e arriverebbero ancora più prestazioni ma ora devo aspettare un paio di settimane…! Grazie a tutti – mi sono davvero divertito!”