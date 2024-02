SBK | Gp Phillip Island Day 1, Bassani: “È stata una giornata strana”

SBK Gp Phillip Island Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio d’Australia, prima tappa del Mondiale SBK 2024, con il quindicesimo tempo.

Giornata difficile per il pilota veneto. Il primo turno è stato fortemente condizionato dal meteo, mentre nel pomeriggio non è riuscito a trovare il giusto ritmo. C’è ancora molto da lavorare e le FP3 saranno decisive in vista di Gara 1.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Phillip Island Superbike

“È stata una giornata strana. Non abbiamo fatto molti giri e il feeling con la moto non era lo stesso di martedì, durante i test ufficiali pre-campionato qui. Inoltre, le condizioni oggi erano davvero difficili perché c’era molto vento. È solo venerdì quindi dobbiamo continuare a spingere, lavorare duro ed essere concentrati sui nostri obiettivi”.

