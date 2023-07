SBK | Gp Most Gara 2: Bautista torna alla vittoria, Petrucci eroico secondo

SBK Gp Most Gara 2 – Alvaro Bautista ha vinto Gara 2 del Gran Premio di Most, ottavo round della Superbike 2023.

Il pilota della Ducati, partito dalla prima fila, ha lottato per gran parte della gara con Toprak Razgatlıoğlu. Il pilota turco a 5 giri dalla fine, mentre si trovava in testa con un piccolo margine ha commesso un errore ed è stato vittima di un high-side, fortunatamente senza conseguenze. Questo ha lasciato strada libera allo spagnolo che torna alla vittoria dopo diverse gare difficili.

Con il successo in Repubblica Ceca, Bautista diventa il primo pilota nella storia a vincere 18 gare in una stagione, arrivando a 50 in totale, quarto all-time.

In un arrivo in volata Danilo Petrucci su Ducati Ducati Panigale V4R del Barni Racing Team conquista una straordinaria seconda posizione battendo Jonathan Rea (Kawasaki ZX-10RR) all’ultima curva.

Fuori dal podio, dopo un avvio di gara da protagonista, Axel Bassani su Ducati Panigale V4R del Team Motocorsa che precede Michael Rinaldi (Ducati Factory) e Remy Gardner (Yamaha GYTR GRT).

Andrea Locatelli (Yamaha Factory) chiude in settima posizione dopo una buona rimonta, e prece Scott Redding (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) e Xavi Vierge (Honda Team HRC). Loris Baz (Bonovo Action BMW) completa la top ten.

WorldSBK Most Gara 2 – Ordine di arrivo

01 A. BAUTISTA Ducati Panigale V4R 02 D. PETRUCCI Ducati Panigale V4R 4.652 03 J. REA Kawasaki ZX-10RR 4.725 04 A. BASSANI Ducati Panigale V4R 4.786 05 M. RINALDI Ducati Panigale V4R 7.538 06 R. GARDNER Yamaha YZF R1 10.717 07 A. LOCATELLI Yamaha YZF R1 12.455 08 S. REDDING BMW M1000 RR 13.273 09 X. VIERGE Honda CBR1000 RR-R 17.925 10 L. BAZ BMW M1000 RR IND 18.091 11 D. AEGERTER Yamaha YZF R1 IND 18.501 12 I. LECUONA Honda CBR1000 RR-R 18.586 13 P. OETTL Ducati Panigale V4R 23.138 14 A. LOWES Kawasaki ZX-10RR 25.547 15 M. V.DER MARK BMW M1000 RR 41.166 16 R. TAMBURINI Yamaha YZF R1 IND 50.118 17 I. VINALES Kawasaki ZX-10RR 53.767 18 T. RABAT Kawasaki ZX-10RR 54.616 19 H. SOOMER Honda CBR1000 RR-R 1'05.163 20 G. GERLOFF BMW M1000 RR 2 Laps

