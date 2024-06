SBK | Gp Misano, Rea: “Abbiamo fatto alcuni passi positivi”

Superbike Misano Kawasaki – Jonathan Rea, si prepara con grande entusiasmo per il Gran Premio di Misano, forte di una recente sessione di test che gli ha permesso di acquisire maggiore familiarità con la Yamaha R1.

Durante i test, Rea ha lavorato intensamente con il team per migliorare il bilanciamento della moto, ottenendo subito un feeling migliore e facendo significativi progressi. Le modifiche apportate alla moto hanno portato risultati positivi, con Rea che si è sentito subito più a suo agio in sella, evidenziando un chiaro avanzamento sia nelle prestazioni del mezzo che nel suo adattamento. L’ottimismo è palpabile mentre si avvicina l’inizio del weekend di gara, con la speranza di condizioni meteo favorevoli per poter offrire una performance di alto livello per il team Pata Prometeon Yamaha e per tutti i fan presenti. Il circuito di Misano occupa un posto speciale nel cuore di Rea, che conserva bei ricordi del tracciato, inclusa la sua prima vittoria nel 2009. L’atmosfera calorosa e il supporto dei numerosi tifosi contribuiscono a rendere questa gara particolarmente significativa per il pilota, che ha anche trascorso molte vacanze in zona con la famiglia, rendendo Misano un luogo speciale per lui.

Jonathan Rea Gp Misano

“Sono entusiasta di andare a Misano, soprattutto dopo un paio di giorni di test in cui ho potuto familiarizzare con la Yamaha R1 e anche lavorare con il team per sentirmi più a mio agio sulla moto. Abbiamo apportato alcune modifiche al bilanciamento per cambiare il comportamento della moto e fin dai primi giri mi sono sentito più a mio agio. Abbiamo fatto alcuni passi positivi e mi sentivo davvero come se anch’io avessi fatto un passo avanti. Guardando con impazienza all’inizio del fine settimana, è sempre una bella gara con molti fan e speriamo che il tempo sia favorevole e speriamo di poter fare davvero un buon lavoro per il team Pata Prometeon Yamaha e per tutti i fan là fuori. Mi piace molto il circuito e ho bei ricordi di Misano: ho vinto la mia prima gara qui nel 2009, quindi ho sempre una bella sensazione quando varco il cancello e ho trascorso molte vacanze qui con la mia famiglia: non c’è niente di meglio posto dove stare dopo aver fatto un buon lavoro sulla moto!”

5/5 - (1 vote)