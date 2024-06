SBK | Gp Misano Gara 1, Bautista: “Non è stata una gara facile”

Superbike Misano Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso li Gran Premio dell’Emilia Romagna, in terza posizione.

Bautista scatta bene dalla quinta posizione e alla prima curva è già terzo. Al sesto giro il pilota spagnolo conquista la seconda posizione dopo aver superato Gardner (Yamaha). Il feeling con la sua Ducati Panigale V4R non è però il migliore e non gli consente di difendersi dall’attacco di Bulega.

Alvaro Bautista Gp Misano

“Non è stata una gara facile per me. Dopo un buon inizio il feeling soprattutto con l’anteriore non mi ha permesso di spingere come avrei voluto. Studieremo i dati e cercheremo di trovare anche un set up adatto alla temperatura che domani potrebbe essere ancora più alta”.

