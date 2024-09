SBK | Gp Italia Gara 2: Petrucci è il Re di Cremona

SBK Gp Italia Superpole Race – Danilo Petrucci ha vinto anche Gara 2 del Gran Premio di Italia, in programma a Cremona.

Il pilota ternano, dopo aver vinto Gara 1, la Superpole Race ha conquistato anche Gara 2. Il copione è stato come quello della gara corta, partito dalla prima fila si è portato subito al comando, imprimendo un passo inarrivabile per tutti. Tra tanti record di Petrucci c’è da aggiungere anche che è il primo pilota di un team indipendente a vincere 3 gare nello stesso weekend.

Alle sue spalle Alvato Bautista riesce a beffare a due giri dalla fine il compagno di squadra Nicolò Bulega, che completa il podio.

Quarto tempo per Gerrett Gerloff che precede Alex Lowes e Iker Lecuona. Settimo posto per Michael van der Mark che chiude davanti a Xavi Vierge e Andrea Locatelli. Tito Rabat completa la top ten.

Michael Rinaldi chiude in 13esima posizione mentre Alessandro Delbianco è 16esimo. Niccolò Canepa ha chiuso 19eismo.

Ritiro per Andrea Iannone che, oltre al problema alla spalla dopo la caduta in Gara 1, ha perso la pedana in un contatto. Caduta invece per Axel Bassani ad inizio gara.

Tempi Gara 2 Gp Italia Superbike 2024

1 PETRUCCI Ducati 2 BAUTISTA Ducati 3 BULEGA Ducati 4 GERLOFF BMW 5 LOWES Kawasaki 6 LECUONA Honda 7 VAN DER MARK BMW 8 VIERGE Honda 9 LOCATELLI Yamaha 10 RABAT Kawasaki

3.6/5 - (7 votes)