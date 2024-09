MotoGP | Gp Misano 2 Gara: Bastianini batte Martin, cade Bagnaia

MotoGP Gp Emilia Romagna Misano Gara – Il Gran Premio dell’Emilia Romagna classe MotoGP ha visto trionfare Enea Bastianini.

Il #23 della Ducati che partiva dalla prima fila, ha tenuto sotto “scacco” per buona parte della gara il leader Jorge Martin e all’ultimo giro ha sferrato l’attacco decisivo, con lo spagnolo che ha avuto qualcosa da recriminare sull’entrata del riminese.

Bastianini ha vinto poi con più di cinque secondi di vantaggio sul madrileno del Pramac Racing, con Marc Marquez sul terzo gradino del podio. Per la “Bestia” secondo successo della stagione dopo Silverstone, settimo in Top Class, 13esimo in carriera. Per la Ducati 100esima vittoria in MotoGP.

Gara da dimenticare per Pecco Bagnaia, che dopo una partenza non perfetta e una prima parte di corsa al di sotto delle aspettative, è caduto a sette giri dal termine alla curva della Quercia, proprio quando stava recuperando qualcosa sul duo di testa.

Una brutta battuta di arresto per il #1 della Ducati, che vede allontanarsi la vetta della classifica iridata. Martin è ora a più 24 punti e chissà se a fine stagione il piemontese non dovrà ringraziare il team-mate Bastianini, che con la vittoria ha tolto cinque punti a Martin.

Tornando alla classifica della gara, troviamo Marco Bezzecchi su Ducati VR46 Racing Team quarto e davanti alla Desmosedici GP 24 Factory di Franco Morbidelli. Sesto Maverick Vinales con la migliore delle Aprilia, seguito dalla prima moto giapponese, la Yamaha YZR-M1 di Fabio Quartararo. In Top Ten anche Aleix Espargarò con l’Aprilia, Alex Marquez con la Ducati Gresini e Miguel Oliveira con l’Aprilia del Team statunitense Trackhouse.

A punti anche le Repsol Honda di Joan Mir e Luca Marini, che hanno chiuso in 11esima e 12esima posizione, Raul Fernandez con la seconda Aprilia Trackhouse, Fabio di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team) e Johann Zarco (Honda LCR).

Da segnalare anche la caduta di Pedro Acosta, che ha perso la sua KTM RC16 nelle prime fasi di gara mentre era in quarta posizione e vicino al trio di testa.

Come detto Martin guida il Campionato con 24 punti di vantaggio su Bagnaia, Bastianini si riprende la terza posizione staccato di 59 punti e Marc Marquez è quarto staccato di 60 punti.

