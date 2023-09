SBK | Gp Francia Superpole: Gerloff porta la BMW in pole

SBK Gp Francia Magny-Cours Superpole – Garrett Gerloff si è aggiudicato la pole del Gran premio di Francia, nono round del Mondiale Superbike in programma questo week-end sul tracciato di Magny-Cours.

Il pilota BMW ha fermato il crono sul 1’35.453 precedendo la coppia di pilotai Ducati, Alvaro Bautista e Michael Rinaldi, rispettivamente per per 59 millesimi e 367 millesimi. Prima pole in carriera per il pilota americano.

Quarto tempo per Toprak Razgatioglu che chiude davanti a Jonathan Rea e Loris Baz. Andrea Locatelli apre la terza fila davanti ad Alex Lowes e Danilo Petrucci. Scott Redding chiude la top ten.

WorldSBK Francia Magny-Cours Superpole – Tempi finali

