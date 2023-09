MotoGP | Gp Misano Qualifiche: Martin in pole, poi Bezzecchi e uno stoico Bagnaia

MotoGP Gp Misano Qualifiche – La pole position del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini classe MotoGP è andata a Jorge Martin, che al Misano World Circuit Marco Simoncelli ha portato in vetta la Ducati Pramac.

“Martinator” ha girato con il crono di 1:30.390 (nuovo record della pista romagnola, decima pole in MotoGP, 31esima in carriera, ndr), andando a precedere di quasi quattro decimi (+ 0.397s) Marco Bezzecchi in sella alla Desmosedici del Mooney VR46 Racing Team, con un eroico Pecco Bagnaia (Ducati Factory) terzo a soli 39 millesimi dal riminese.

Quest’ultimo a pochi giorni dal terribile high-side di Barcellona e conseguente passaggio di Brad Binder sulla gamba destra, ha stretto i denti da Campione.

Maverick Vinales con l’Aprilia aprirà la seconda fila con il quarto tempo, davanti al “Piccolo Samurai” Dani Pedrosa, qui wild card con la KTM con il nuovo telaio in carbonio e ad un dolorante Aleix Espargarò, autore ieri di una brutta caduta con conseguenti dolori al collo.

Brad Binder con la KTM Factory è settimo, davanti a Luca Marini (Ducati Mooney VR46 Racing Team) e Marc Marquez, miglior pilota Honda, distante 0.833s da Martin.

Quarta fila per le Aprilia SAT del Team RNF di Miguel Oliveira e Raul Fernandez, che stringono a “panino” la Ducati Gresini di Alex Marquez.

Non hanno passato la “tagliola” della Q1 tra gli altri: Fabio Quartararo, fuori per soli 38 millesimi, che partirà 13esimo, la wild card e tester Ducati Michele Pirro, 14esimo, Stefan Bradl (in pista con la nuova Honda), 15esimo, Johann Zarco (Ducati Pramac), 16esimo, Franco Morbidelli (Yamaha) 19esimo e Fabio di Giannantonio (Ducati Gresini) 21esimo.

