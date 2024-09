SBK | Gp Francia, Razgatlioglu dichiarato unfit dopo il terribile incidente nelle FP2

Superbike Francia BMW – Toprak Razgatlioglu non parteciperà alle sessioni di sabato e domenica del Round Gran Premio di Francia, a causa di una caduta avvenuta durante la seconda sessione di prove libere (FP2) nel pomeriggio. L’incidente, che si è verificato in curva 14, ha portato Razgatlioglu al centro medico dove è stata diagnosticata una contusione alla schiena, seguita dalla scoperta di un lieve pneumotorace traumatico dopo ulteriori accertamenti in ospedale a Moulins. Queste condizioni hanno reso necessario il suo ritiro dall’evento.

Prima dell’incidente, Razgatlioglu aveva registrato il miglior tempo durante la prima sessione di prove libere (FP1) con 1’36.347, e stava effettuando un giro molto veloce prima di cadere nell’ultimo settore.

Il team di BMW Motorrad Motorsport ha espresso il proprio augurio per una pronta guarigione a Razgatlioglu, sottolineando l’importanza della salute rispetto alla competizione e la speranza di vederlo tornare in pista al più presto. Ulteriori aggiornamenti sul suo recupero saranno forniti quando disponibili.

