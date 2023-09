SBK | Gp Francia Gara 2: Rea, “È stato divertente lottare con Razgatlıoğlu”

SBK Gp Francia Magny-Cours Kawasaki – Jonathan Rea ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Francia, nona tappa del mondiale 2023, in terza posizione.

Il pilota britannico nella Superpole Race, sfruttando la caduta di Rinaldi, è riuscito a conquistare il podio. In Gara 2, dopo un’ottima partenza, il “Cannibale” ha visto Bautista scappare ed è stato protagonista di una bellissima battaglia con Razgatlioglu negli ultimi giri.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Magny-Cours Francia Gara 2

“Sono davvero felice di aver conquistato tre podi questo fine settimana. Fin da venerdì sentivo di avere un buon ritmo ma poi non siamo andati nella direzione migliore con il set-up. In Gara Uno e anche nella Superpole Race ero soddisfatto del set-up della moto ma non sono riuscito a “ballare” davvero. In Gara Due mi sono sentito molto meglio fin dall’inizio. Sentivo che avrei potuto fare di tutto per stare con Alvaro, ma lui era semplicemente su un livello diverso. Nella prima partenza della gara finale ha commesso molti errori ma è riuscito a mantenere il tempo sul giro. Non appena ha ripulito il suo stile di guida, se n’è andato. Niente da fare in realtà, quindi ero abbastanza felice che Toprak non mi stesse attaccando. Ho potuto vedere sulla mia pitboard che era lì dietro di me, quindi ho pensato che forse oggi il mio ritmo era ok. Negli ultimi giri ho lottato molto con lui e mi sono divertito! Toprak a Magny Cours è davvero forte, quindi penso che dimostri che abbiamo avuto un trend positivo durante il fine settimana, migliorando la moto. Potevo fermarlo abbastanza bene e avevamo una buona trazione meccanica.”