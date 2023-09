SBK | Gp Francia Gara 2: Razgatlıoğlu, “Mi è piaciuto combattere con Rea, lottare con Bautista non era possibile”

SBK Gp Francia Magny-Cours Yamaha – Toprak Razgatlıoğlu ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Francia, nona tappa del mondiale 2023, in seconda posizione.

Dopo aver vinto oGara 1 del sabato, il pilota turco è riuscito a ripetersi anche in Superpole Race grazie anche al contattato tra Rinaldi e Bautista. Storia completamente diversa invece in Gara 2. Il #54 non è mai riuscito ad impensierire il Campione del Mondo in Carica, lontano dopo pochi giri, ma ha dato vita ad una bellissima battaglia con Rea negli ultimi giri.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoğlu Gp Francia Gara 2 Magny-Cours Yamaha

“Normalmente nella seconda gara mi aspetto che Alvaro riesca a passare, perché con il caldo è un pilota molto forte, soprattutto su questa pista e con l’accelerazione Ducati. Ma in generale ha fatto un ottimo lavoro, il ritmo è molto forte. Ho provato a seguirlo ma dopo due giri non è stato possibile: stavo lottando con Johnny, poi ho provato a seguirlo per gli ultimi cinque giri perché è molto forte. Per Gara 2 abbiamo provato un assetto diverso ma la mia R1 non è stata così semplice. Mi è piaciuto combattere con Johnny, mi sto divertendo con la leggenda, ma ho bisogno del P2! All’ultimo giro, ho provato più del 100% a ottenerlo. Per me è stato davvero un buon fine settimana dopo cinque settimane di pausa, due vittorie e un secondo posto – grazie alla mia squadra per aver fatto un buon lavoro in ogni sessione. Penso solo gara per gara, lottare per una buona posizione e vedremo”.