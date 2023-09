SBK | Gp Francia Gara 2, Bautista: “Non potevo fare niente per evitare il contatto con Rinaldi”

SBK Gp Most Ducati – Alvaro Bautista ha dominicato Gara 2 del Gran Premio di Francia, nona tappa del mondiale 2023.

Il pilota spagnolo vince con ampio margine davanti a Razgatlioglu (Yamaha) e Rea (Kawasaki) e difende la sua leadership in campionato. A tre round dalla fine della stagione 2023 di WorldSBK, il vantaggio di Bautista su Razgatlioglu è di 57 punti.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Francia

“E’ stato un fine settimana davvero carico di emozioni. Dopo il problema avuto in Gara-1, nella Superpole Race sono stato purtroppo coinvolto nel contatto con Michael. Mi dispiace molto che sia caduto ma dovete credermi: non potevo fare davvero niente per evitare il contatto. Gara-2 è stata davvero bella per me visto che il feeling è stato straordinario dal primo all’ultimo giro”.