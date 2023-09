MotoGP | Gp Misano Gara, Miller: “I test di domani saranno importanti”

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano 2023 KTM – Domenica da dimenticare per Jack Miller e Brad Binder al termine dell’ultimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, appuntamento valido per il mondiale 2023 di MotoGP. Nonostante l’ottimo passo della KTM, i due piloti della squadra austriaca sono incappati in cadute che non gli hanno permesso di sfruttare al meglio il potenziale della moto. Un passaggio a vuoto che il team vorrà certamente lasciarsi alla spalle in vista dei prossimi appuntamenti, tra cui l’importante test di domani sempre sul tracciato di Misano.

Dichiarazioni Jack Miller Gara GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“Ho fatto una partenza abbastanza decente, facendo del mio meglio per stare con il gruppo davanti. Sentivo che il ritmo stava migliorando di giro in giro, ma poi sono caduto. Non potevo farci granché onestamente. I test di domani saranno importanti per noi e capitano nel momento giusto della nostra stagione.Sono felice del tempo che trascorrerò sulla moto. Ci aiuterà a capire alcune cose, oltre che a ritrovare un pò di fiducia”.

Dichiarazioni Brad Binder Gara GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“In entrambe le gare siamo stati veloci. Ieri ho avuto un problema alla partenza e sono riuscito a recuperare, il che è stato positivo. Oggi sono migliorato e mi sentivo bene in sella, ma purtroppo in curva 14 ho preso un pò troppo di angolo di piega e sono caduto. Successivamente sono stati 20 giri molto lunghi visto che non avevo più aerodinamica. Ci sono aspetti positivi da trarre, però mi dispiace per i ragazzi. Abbiamo perso una buona opportunità”.