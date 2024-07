SBK | Gp Donington Gara 2: Razgatlioglu fa tris, Bulega e Alex Lowes a podio

SBK Gp Donington Gara 2 – Toprak Razgatlioglu non si ferma più e dopo pole, gara 1 e Superpole Race, ha conquistato anche Gara 2 del Gran Premio di Gran Bretagna Superbike corso a Donington

Il pilota della BMW è partito bene dalla prima casella e dopo cinque giri aveva già un vantaggio di oltre due secondi sul più vicino degli inseguitori, il rookie Nicolò Bulega, su Ducati Panigale V4R del Team Aruba.it Racing.

Il turco (alla 48esima vittoria in Superbike, ndr) ha tagliato il traguardo con oltre otto secondi di vantaggio sull’ottimo Bulega, mentre sul terzo gradino del podio è salito Alex Lowes su Kawasaki ZX-10RR, staccato di 10.026s.

Quarto all’arrivo Scott Redding su BMW M 1000 RR, seguito dalle Ducati del due volte iridato Alvaro Bautista e del ternano Danilo Petrucci, sesto (miglior pilota di un Team indipendente, ndr) e davanti a tre Yamaha YZF R1, quella del connazionale Andrea Locatelli, del sei volte iridato Jonathan Rea e di Dominique Aegerter. Chiude la Top Ten Axel Bassani su Kawasaki ZX-10RR.

Diciassettesima posizione per Michael Ruben Rinaldi (Ducati Panigale V4R Motocorsa), mentre ritiro per Andrea Iannone (Ducati Panigale V4R Go Eleven) a sei giri dalla fine a causa di un indolenzimento del braccio destro, molto probabilmente sindrome compartimentale.

Ordine di arrivo Gara 2 Donington

01 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR L 02 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 8.062 03 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 10.026 04 REDDING Scott BMW M 1000 RR 12.275 05 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 13.476 06 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 15.562 07 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 16.343 08 REA Jonathan Yamaha YZF R1 16.742 09 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 18.919 10 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 23.306 11 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 25.980 12 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 26.107 13 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 27.579 14 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 29.658 15 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 30.026 16 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 30.158 17 RINALDI M. Ruben Ducati Panigale V4R 30.673 18 RAY Bradley Yamaha YZF R1 31.449 19 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 40.357 20 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 48.929 RT IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R RT NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R

3.7/5 - (4 votes)