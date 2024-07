SBK | Gp Donington Gara 2, Iannone: “Costretto al ritiro dall’avambraccio”

Superbike Donington Ducati GoEleven – Andrea Iannone dopo il decimo posto in Superpole Race di Donington, è stato costretto al ritiro in Gara 2.

Il pilota di Vasto dopo una bella rimonta che lo stava portando a lottare per la Top Six, è stato costretto a ritirarsi a sei giri dal termine a causa di problemi all’avambraccio destro. Il #29 non aveva più forza e non riusciva a frenare, da qui il ritiro. Ecco cosa ha detto il pilota di del Team Go Eleven.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gara 2 Gp Donington Superbike 2024

“É stata una Gara 2 molto complessa, sin da subito ho iniziato ad avvertire dolore all’avambraccio destro che poi alla fine si è bloccato e mi ha costretto al ritiro. Non avevo più forza nelle mani e nelle dita per poter spingere sulla leva del freno. Non è mai successo, ma questa volta purtroppo non ce l’ho proprio fatta a continuare. Mi dispiace perché in Gara 2 ho sorpassato tanti piloti e stavo rimontando con un ottimo passo. Voglio comunque ringraziare Ducati e la squadra per l’impegno dimostrato e per i progressi fatti, oggi mi sentivo meglio in sella rispetto a ieri. So che non abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato ma sono confidente e sicuro che a Most torneremo ad essere competitivi.”

