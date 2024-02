SBK | Bautista: “Penalizzano me per equilibrare il Campionato, non è giusto ed è pericoloso”

SBK 2024 Ducati – Alvaro Bautista sarà l’unico pilota della Superbike ad essere penalizzato dalla nuova regola che prevede un peso minimo moto-pilota.

Il due volte iridato della Superbike non è assolutamente d’accordo con questa regola, che lo ha costretto ad aggiungere dai 6 ai 7 kg sulla sua Ducati Panigale V4R.

Secondo Bautista questa regola oltre che sbagliata, è anche pericolosa, in quanto la moto diventa più pesante e difficile da fermare, anche negli spazi di fuga.

L’inizio del Campionato Mondiale WorldSBK è ormai alle porte, mancano gli ultimi test ufficiali di Phillip Island e poi sulla stessa pista dal 23 al 25 febbraio la prima “vera” sfida.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Regola Peso Minimo Moto-pilota Superbike

“La Panigale V4R è già più difficile da guidare rispetto ad una MotoGP e quando aggiungi sei o sette chili in più diventa ancora più difficile da guidare – ha detto Bautista così come riportato da Crash.net – Dobbiamo trovare piccoli aggiustamenti di set-up quando arriviamo in pista. Il set-up che avevamo l’anno scorso era perfetto, ma ora dobbiamo fare alcuni aggiustamenti in modo che su alcune piste possiamo essere più veloci. È sempre più difficile guidare una moto che pesa di più. Sarà più difficile per me e più pericoloso. In caso di incidente, la moto avrà bisogno di più spazio per fermarsi e di più area fuori pista e su molti circuiti siamo già al limite e ora con una moto più pesante abbiamo bisogno di più spazio. Penso che la regola non sia giusta. Faccio già molta fatica con questo tipo di moto, ma tutti lo accettano tranne me. Non è giusto aggiungere altro peso. Alla fine la regola non è fatta per me, ma per il Campionato, ma alla fine sono l’unico pilota che deve aggiungere peso alla moto. Sono l’unico pilota penalizzato da questa regola e per me non è giusto che, se io e Ducati lavoriamo sodo e bene e arriviamo a una buona prestazione, sia giusto penalizzare il buon lavoro. Capisco che vogliano fare un campionato molto competitivo, ma penso che sia meglio aiutare le altre case o gli altri piloti come hanno fatto in MotoGP con qualche concessione, ma per migliorare il loro livello, non penalizzare le nostre prestazioni. Per quanto mi riguarda, capisco che vogliano un campionato più competitivo e sono d’accordo, ma non che penalizzino le mie prestazioni.”

4.2/5 - (5 votes)