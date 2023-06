Pirelli nuovo fornitore esclusivo di pneumatici per Moto3 e Moto2

Pirelli Moto3 – Moto2 – Il marchio italiano Pirelli sarà il nuovo fornitore esclusivo di pneumatici per le classi Moto3 e Moto2 a partire dal 2024 e almeno fino al 2026 incluso.

Pirelli vanta giù un’esperienza pluriennale come fornitore unico per tutte le classi del Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike e ora amplia il proprio portfolio di competizioni motociclistiche con Moto2 e Moto3, considerate la fucina di talenti più importante nel motorsport a due ruote a livello globale.

Pirelli metterà a disposizione di entrambe le classi la propria gamma di pneumatici slick DIABLO Superbike, in linea con la propria filosofia 2We sell what we race, we race what we sell”.

Non solo Moto3 e Moto2, l’accordo si estende anche al progetto Road to MotoGP di cui Pirelli diventerà il fornitore ufficiale e unico di pneumatici per tutte le classi di Campionato Mondiale Finetwork FIM JuniorGP, Idemitsu Asia Talent Cup, Northern Talent Cup e Red Bull MotoGP Rookies Cup, che si aggiungono all’impegno già consolidato nella FIM MiniGP World Series.

Dichiarazioni Aldo Nicotera, Senior Vice-President e Head of Moto and Cycling Pirelli Fornitore Moto3 e Moto2

“Siamo orgogliosi che Dorna ci abbia scelti per diventare il nuovo fornitore di Moto2 e Moto3 per le prossime tre stagioni. Si tratta di un ulteriore riconoscimento della nostra autorevolezza nel motorsport e anche di un chiaro segnale di apprezzamento per il lavoro che da 20 anni svolgiamo nel Campionato Mondiale Superbike. Con questo nuovo accordo di fornitura, accompagneremo le giovani promesse del motociclismo, dai primi passi in questo sport fino alle competizioni di vertice, WorldSBK e MotoGP. E, fedeli alla filosofia che ci contraddistingue da anni, lo faremo continuando a utilizzare prodotti di gamma regolarmente in vendita sul mercato e acquistabili da tutti i motociclisti.”

Dichiarazioni Carlos Ezpeleta Direttore sportivo, Dorna Sports Pirelli Fornitore Moto3 e Moto2

​

“Siamo molto felici di dare il benvenuto a Pirelli nel paddock come unico fornitore di pneumatici per Moto2 e Moto3. Questi Campionati sono il miglior esempio nel motorsport di fucina di talenti e si distinguono anche come competizioni di alto livello, sia in termini di valore sportivo che commerciale. Quindi siamo molto felici di aver riscontrato un alto livello di interesse da parte di Pirelli e di aver raggiunto questo accordo. Dare il benvenuto a un nuovo partner sottolinea anche i forti legami e le relazioni del nostro sport con l’industry e non vediamo l’ora di lavorare con Pirelli su diversi aspetti, compresi quelli legati alle prestazioni, alla sicurezza stradale e, naturalmente, alla sostenibilità.”

