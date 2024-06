MotoGP | La Ducati punta su Marc Marquez, sarà vestito di “Rosso”

MotoGP Ducati – Il weekend del Mugello sembra aver sciolto i nodi sul mercato piloti Ducati. La casa di Borgo Panigale è rimasta spiazzata da secco “NO” di Marc Marquez al Pramac Racing e questo ha “costretto” i vertici della “Rossa” a due ruote ad optare per l’otto volte iridato come team-mate di Pecco Bagnaia.

La notizia non è ancora ufficiale, ma dovrebbe essere ufficializzata a breve, questo a discapito di Jorge Martin, attuale leader della classifica iridata.

Come riporta anche Sky Sport, la Ducati ha provato a tenere entrambi i piloti, che però, hanno espresso la volontà unica e sola di andare nel team ufficiale. Non potendoli accontentare entrambi Domenicali e Dall’Igna avrebbero “sacrificato” Martin, scegliendo Marc Marquez.

Se la notizia venisse confermata si aprirebbero diversi scenari per Jorge Martin ed Enea Bastianini, si parla di KTM, Aprilia e Yamaha (se Pramac cambiasse marca, ndr) per lo spagnolo, mentre per la “Bestia” ci sarebbero le opzioni Aprilia e KTM.

