MotoGP | Test Sepang Day 3: Bagnaia spazza via il record, poker Ducati

Test Sepang MotoGP 2024 – La terza ed ultima giornata di test IRTA MotoGP al Sepang International Circuit è stata caratterizzata da prestazioni monstre.

Per la prima volta in Malesia è stato “abbattuto” il muro del minuto e 57 e ben quattro piloti hanno girato in 1:56, qualcosa di impensabile fino a poco tempo fa. Basti ricordare che la pole 2023 fatta segnare da Bagnaia e che fino a ieri era il record era stata di 1:57.491.

Così come avvenuto nella prima e nella seconda giornata, i piloti hanno cercato il time-attack ad inizio sessione, successivamente tutti hanno lavorato sul passo gara e si sono visti grandi progressi sulle simulazioni.

Il più veloce del Day 3 malese è stato Pecco Bagnaia, che in mattinata nel corso del suo ottavo giro ha “stampato” il nuovo record della pista malese, 1’56.682.

Il due volte iridato della MotoGP in pista con la Desmosedici GP 24 con carena e scarico nuovi, ha preceduto quello che fino alla gara di Valencia è stato il suo più acerrimo rivale nella lotta al titolo, parliamo di Jorge Martin, staccato di 0.172s.

Il pilota Pramac Ducati ha usato la nuova carena che ieri non gli era piaciuta e che oggi ha invece promosso. Il #89 è davanti per soli 61 millesimi ad un rinato Enea Bastianini, il più veloce del Day 2 e uno dei più veloci sul passo, che analizzeremo più avanti.

Quarto tempo per Alex Marquez, ultimo dei piloti a girare sotto al minuto e 57, esattamente 1’56.938, a 0.256s da Bagnaia.

Poker Ducati quindi, con la Aprilia RS-GP di Aleix Espargarò in quinta posizione e davanti ad un Marc Marquez che sul time attack ha fatto un grande passo in avanti rispetto a ieri. L’otto volte iridato ha infatti girato in 1’57.270 contro l’1’58.118 del Day 2.

L’ex pilota della Honda ieri aveva detto di guidare la Ducati come fosse la sua “vecchia” RC213V, oggi sembra aver capito meglio come sfruttare il potenziale della Desmosedici GP 23 del Gresini Racing.

Marquez precede la Ducati del VR46 Racing Team di Fabio di Giannantonio (scivolato senza conseguenze, ndr), il rookie della Top Class Pedro Acosta (KTM Team GASGAS Tech3), uno dei più veloci sul passo gara e che ha commesso due piccoli errori nel time attack, al T5 e al T12, la migliore delle Honda, quella dello spagnolo Joan Mir, nono e staccato di 0.692s e la KTM di Brad Binder, che chiude la Top Ten.

La nuova RC213V è molto più performante rispetto alla vecchia, ma al momento solo il #36 riesce a sfruttarne il potenziale, almeno sul giro secco, giudizio quindi rimandato ai test del Qatar.

Gli altri piloti Honda sono più indietro, Takaaki Nakagami (Team LCR) è 13esimo, il suo team-mate Johann Zarco 17esimo e il nostro Luca Marini 19esimo, quest’ultimo staccato di 1.344s.

Rimandata anche la Yamaha che piazza Fabio Quartararo in 11esima posizione e il neo-arrivato Alex Rins in 16esima, staccati rispettivamente di 0.843s e 1.197s. La casa di Iwata paga il poco grip al posteriore sul giro secco, mentre è migliorata la velocità massima.

Indietro rispetto al suo team-mate Marco Bezzecchi, che ha chiuso 15esimo a 1.185s da Bagnaia e che così come ieri e l’altro ieri è caduto senza conseguenze a fine sessione.

Il #72 del VR46 Racing Team è dietro alla KTM RC16 di Jack Miller e davanti a Rins, Zarco, Oliveira, Marini, al tester Yamaha Cal Crutchlow, ad Augusto Fernandez e ai tester Aprilia e Ducati, Lorenzo Savadori e Michele Pirro.

Simulazioni Gara Test Sepang MotoGP 2024

Oggi è stata la giornata delle simulazioni gara, o meglio delle Sprint Race. Il più veloce è stato Fabio di Giannantonio, che ha preceduto Enea Bastianini, Jorge Martin, Aleix Espargarò, Marc Marquez, Alex Marquez, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia e Joan Mir.

FD49: 17:43.984

EB23: 17:44.591

JM89: 17:45.002

AE41: 17:46.495

MM93: 17:46.681

AM73: 17:47.221

PA31: 17:47.529

FB01: 17:47.774

JM36: 17:50.125

<2>Test Sepang MotoGP Day 3 – I tempi finali

Official Sepang MotoGP record

Il record della pista fino ad ieri apparteneva a Francesco Bagnaia che nel 2023 aveva fermato il crono sul 1’57.491 (battuto oggi dai primi dieci piloti, ndr). Il giro più veloce in gara è invece di Alex Marquez, 1’58.979 fatto registrare nel 2022

Best lap: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 1’57.491 (2023)

Date test invernali MotoGP 2024

SEPANG

Test ufficiale pre-campionato: martedì 6 – giovedì 8 febbraio

QATAR

Test ufficiale pre-campionato: lunedì 19 – martedì 20 febbraio

JEREZ

Test ufficiale: lunedì 29 aprile

MUGELLO

Test ufficiale: lunedì 3 giugno

MISANO

Test ufficiale: lunedì 9 settembre

Date test Moto3 e Moto2 2024

JEREZ

Test ufficiali Moto2 e Moto3: giovedì 28 febbraio – venerdì 1 marzo

PORTIMAO

Test privato Moto3: giovedì 22 – venerdì 23 febbraio

Test privato Moto2: sabato 24 – domenica 25 febbraio

