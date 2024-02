MotoGP | Davide Brivio nuovo Team Principal Aprilia Trackhouse

MotoGP Test Sepang Aprilia Trackhouse Racing – Davide Brivio rientra nel paddock della MotoGP e lo fa alla grande diventando Team Principal del Team Aprilia Trackhouse.

Figura storica del Motomondiale con cinque Campionati del Mondo Piloti MotoGP e i quattro titoli Costruttori ottenuti sotto la sua guida con due marchi diversi, Trackhouse si è mossa per garantire l’esperienza di Davide nel momento in cui il suo interesse per il nuovo progetto del team è diventato chiaro.

L’ultimo Campionato del Mondo MotoGP di Brivio è arrivato con la Suzuki nel 2020, prima della sua partenza dal Paddock per entrare in Formula 1.

Justin Marks fondatore e proprietario di Trackhouse lo ha fortemente voluto per far si che il Team sia competitivo ai massimi livelli. Dalla definizione della sua visione per far crescere le attività del Trackhouse Entertainment Group oltre il suo inizio di successo nella NASCAR, la principale serie di corse automobilistiche statunitensi, fino all’ingresso nel fenomeno globale che la MotoGP ora rappresenta, Marks continua a tracciare un percorso unico nel settore degli sport motoristici.

La sua pausa di due anni, passando a un periodo con le quattro ruote, non ha smorzato il suo amore per la MotoGP e Brivio torna al Paddock affamato di aggiungere alla sua bacheca dei trofei con Trackhouse.

Ricordiamo che Brivio fu l’artefice del passaggio di Rossi dalla Honda alla Yamaha, con cui il nove volte iridato vinse al primo tentativo il titolo, riportandolo alla casa di Iwata dopo tempo immemore. Nel 2020 ha poi vinto il titolo della MotoGP con Joan Mir, nell’anno in cui causa Covid le gare vennero ridotte, con il Campionato che iniziò più tardi del previsto.

Dichiarazioni Davide Brivio Nuovo Team Principal Aprilia Trackhouse MotoGP 2024

“È successo tutto molto velocemente negli ultimi giorni con Justin, che mi ha chiesto di aiutare Trackhouse nella sfida della MotoGP. È così emozionante far parte di questo nuovo progetto sin dall’inizio e non vedo davvero l’ora di conoscere di più Trackhouse e vedere cosa possiamo portare in MotoGP dalla visione di successo e dall’esperienza che questa azienda ha in altri sport e ambienti. Potrebbe essere un’ottima combinazione dei due mondi. Ora manca solo un altro test, il Campionato è alle porte e cercheremo di supportare il più possibile i nostri due talentuosi piloti Miguel (Oliveira) e Raul (Fernandez) e divertirci. Negli ultimi giorni è successo tutto molto velocemente e prima non potevo dire dove stavo andando ma ehi, è una notizia fantastica e inizieremo a lavorare velocemente!”

Dichiarazioni Justin Marks (Team Owner) Ingaggio Davide Brivio Aprilia Trackhouse MotoGP 2024

“È incredibile avere qualcuno del calibro e dell’esperienza di Davide alla guida del Trackhouse Racing MotoGP Team. Tutti noi in azienda siamo onorati dell’impegno che ha assunto. È diventato evidente nel momento in cui ho incontrato Davide che sarebbe stato qualcuno che si adattava perfettamente alla cultura Trackhouse. So che ci porterà a grandi cose dentro e fuori dalla pista.”

