MotoGP | Test Sepang 2023 Vs 2024: Marquez guadagna più di un secondo, ecco le differenze di tempo di tutti i piloti

Test Sepang MotoGP 2024 – I recenti test di Sepang hanno dato diversi spunti su cui riflettere, dalla performance del rookie Pedro Acosta, passando per l’esasperazione aerodinamica, per il nuovo record della pista, sino ad arrivare al confronto pilota per pilota rispetto ai test del 2023.

I colleghi francesi di gp-inside.com hanno confrontato il best-lap di ogni pilota del 2024 con quello ottenuto nei test del 2023 e non sono mancate le sorprese.

Dal miglioramento di oltre un secondo di Joan Mir e Marc Marquez, fino ad arrivare a chi addirittura ha fatto peggio, come Marco Bezzecchi, Luca Marini e Augusto Fernandez.

Official Sepang MotoGP record

Il record della pista fino ad ieri apparteneva a Francesco Bagnaia che nel 2023 aveva fermato il crono sul 1’57.491 (battuto oggi dai primi dieci piloti, ndr). Il giro più veloce in gara è invece di Alex Marquez, 1’58.979 fatto registrare nel 2022

Best lap: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 1’57.491 (2023)

Date test invernali MotoGP 2024

SEPANG

Test ufficiale pre-campionato: martedì 6 – giovedì 8 febbraio

QATAR

Test ufficiale pre-campionato: lunedì 19 – martedì 20 febbraio

JEREZ

Test ufficiale: lunedì 29 aprile

MUGELLO

Test ufficiale: lunedì 3 giugno

MISANO

Test ufficiale: lunedì 9 settembre

Date test Moto3 e Moto2 2024

JEREZ

Test ufficiali Moto2 e Moto3: giovedì 28 febbraio – venerdì 1 marzo

PORTIMAO

Test privato Moto3: giovedì 22 – venerdì 23 febbraio

Test privato Moto2: sabato 24 – domenica 25 febbraio

