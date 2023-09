MotoGP | Sprint GP Misano, la premiazione di Martin, Bezzecchi e Bagnaia [VIDEO]

MotoGP Gp San Marino e della Riviera di Rimini – Vi riportiamo la cerimonia di premiazione della Sprint Race valida per l’ultimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, appuntamento valido per il mondiale 2023 di MotoGP. Al termine di una gara ben gestita fin dalla prima tornata, anche grazie all’ottimo passo mostrato in sella alla propria GP23, Jorge Martin è riuscito a ribadire il miglior tempo ottenuto nella qualifica di questa mattina, trovando una vittoria quanto mai importante per il campionato.

Alle sue spalle di sono posizionati Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia, entrambi alle prese con alcuni malanni fisici e quindi non al massimo della forma. In quarta posizione, a ridosso dei primi tre posti, si è classificato Dani Pedrosa, seguito a ruota da Brad Binder, Maverick Vinales e Luca Marini. Completano la graduatoria dei primi dieci Aleix Espargarò, Alex Marquez e Marc Marquez. Appuntamento a domani per lo start, in diretta su Sky Sport MotoGP, di questo round mondiale sul tracciato di Misano Adriatico, in Emilia Romagna.





4/5 - (4 votes)