MotoGP | Sprint GP Misano, Martin vince: l’ultimo giro della mini-gara [VIDEO]

MotoGP Gp San Marino e della Riviera di Rimini – Vi riportiamo l’ultimo giro della Sprint Race valida per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, appuntamento valido per il mondiale 2023 di MotoGP. Al termine di una gara letteralmente dominata, Jorge Martin è riuscito a ribadire il miglior tempo ottenuto nella qualifica di questa mattina, trovando una vittoria quanto mai importante per il campionato.

Alle sue spalle di sono posizionati Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia, entrambi alle prese con alcuni malanni fisici e quindi non al massimo della forma. In quarta posizione, a ridosso dei primi tre posti, si è classificato Dani Pedrosa, seguito a ruota da Brad Binder, Maverick Vinales e Luca Marini. Completano la graduatoria dei primi dieci Aleix Espargarò, Alex Marquez e Marc Marquez. Appuntamento a domani per lo start, in diretta su Sky Sport MotoGP, di questo round mondiale sul tracciato di Misano Adriatico, in Emilia Romagna.





