MotoGP | Pubblicato il calendario provvisorio del 2026

MotoGP 2026 – La Dorna ha diramato il calendario provvisorio del Motomondiale 2026. Nel 2026 si svolgeranno 22 Gran Premi in cinque continenti, si parte a febbraio e si finirà a novembre.

La prima gara è prevista per il 1° marzo in Thailandia, viene anticipato rispetto agli ultimi anni il Mugello, mentre Misano rimane a metà settembre.

Dopo la Thailandia, il circus si sposterà in Brasile (tre settimane dopo, ndr), sul circuito di Goiania, con la gara brasiliana seguita subito dal Gran Premio d’America, confermato ad Austin.

Il 12 aprile si accenderanno le luci artificiali del Qatar, mentre la prima gara europea, Jerez, è il programma il 26 aprile.

Il Gran Premio d’Italia al Mugello è in programma domenica 31 maggio (si torna all’antico, solo negli ultimi anni si era passati a giugno inoltrato, ndr) mentre il Gran Premio di San Marino al Misano World Circuit Marco Simoncelli è programmato per il 13 settembre. Ultima gara a Valencia il 22 novembre.

Calendario Provvisorio Motomondiale 2026

01 MARCH THAILAND Chang International Circuit

22 MARCH BRAZIL* Autodromo Internacional Ayrton Senna

29 MARCH USA Circuit of the Americas

12 APRIL QATAR Lusail International Circuit

26 APRIL SPAIN** Circuito de Jerez-Angel Nieto

10 MAY FRANCE Le Mans

17 MAY CATALONIA Circuit de Barcelona-Catalunya

31 MAY ITALY Autodromo Internazionale del Mugello

07 JUNE HUNGARY Balaton Park Circuit

21 JUNE CZECH REPUBLIC Automotodrom Brno

28 JUNE NETHERLANDS TT Circuit Assen

12 JULY GERMANY Sachsenring

09 AUGUST GREAT BRITAIN Silverstone Circuit

30 AUGUST ARAGON MotorLand Aragon

13 SEPTEMBER SAN MARINO Misano World Circuit Marco Simoncelli

20 SEPTEMBER AUSTRIA Red Bull Ring-Spielberg

04 OCTOBER JAPAN Mobility Resort Motegi

11 OCTOBER INDONESIA Pertamina Mandalika International Circuit

25 OCTOBER AUSTRALIA Phillip Island

01 NOVEMBER MALAYSIA Petronas Sepang International Circuit

15 NOVEMBER PORTUGAL Autodromo Internacional do Algarve

22 NOVEMBER VALENCIA Circuit Ricardo Tormo

