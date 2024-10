MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP della Malesia 2024 a Sepang

MotoGP Gp Malesia Sepang 2024 – Il circus della MotoGP non si ferma e torna subito in pista. Dopo le grandi emozioni del Gp della Thailandia, i piloti del Motomondiale tornano in sella, prossimo round Sepang per il Gran Premio della Malesia, 19esima e penultima tappa del Motomondiale 2024.

Il Gran Premio della Thailandia ha dato un verdetto, d’ora in poi a Jorge Martin basteranno quattro secondi posti tra gare Sprint e gare “lunghe” della domenica per aggiudicarsi il titolo.

A Bagnaia non basterà quindi vincere, ma dovrà cercare alleati, che potrebbero essere il suo team-mate Enea Bastianini o Marc Marquez. I punti da recuperare a “Martinator” sono 17, con 74 a disposizione.

Oltre a Bastianini e Marc Marquez a dare una mano al piemontese (oppure a darla a Martin, nel caso in cui arrivassero davanti al #1 della “Rossa” a due ruote, ndr) ci sono anche le altre Ducati la Factory Pramac di Franco Morbidelli e le GP 23 di Alex Marquez (Gresini Racing) e quelle del VR46 Racing Team di Marco Bezzecchi e Andrea Iannone, con quest’ultimo che torna in sella ad una MotoGP a distanza di cinque anni per sostituire Fabio di Giannantonio, che nei prossimi giorni sarà operato alla spalla sinistra infortunata in Austria.

In casa KTM si punta a confermare quanto di buono fatto in Thailandia, soprattutto con il rookie Pedro Acosta, che nella gara “lunga” della domenica ha centrato il terzo gradino del podio. Vedremo se l’atmosfera malese farà bene anche all’Aprilia, che ormai da troppo tempo non è più tra i protagonisti.

La solita incognita riguarda Honda e Yamaha, le prestazioni sono molto altalenanti, anche se qualche miglioramento si è visto.

Meteo Gp MALESIA

Sarà una settimana difficile per il Motomondiale a Sepang. Al momento è previsto tempo variabile per tutto il weekend.

Info Gp Malesia

Il tracciato di Sepang misura 5.5 km e conta 5 curve a sinistra e 10 a destra. Il primo Gran Premio della Malesia si corse nel 1991, ma solo nel 1999 con l’inaugurazione del Sepang International Circuit, il Motomondiale si trasferì in quella che è l’attuale pista. Il record di vittorie spetta a Valentino Rossi, che con 6 successi, precede: Dani Pedrosa a 3, e Casey Stoner a 2.

Orari Gp Malesia Sepang MotoGP 2024

Venerdì 01 novembre

Prove 1 Moto3 02:00-02:35

Prove 1 Moto2 02:50-03:30

Prove Libere 1 MotoGP 03:45-04:30

Prove 2 Moto3 06:15-06:50

Prove 2 Moto2 07:05-07:45

Prove MotoGP 08:00-09:00

Sabato 02 novembre

Prove 3 Moto3 01:40-02:10

Prove 3 Moto2 02:25-02:55

Prove Libere 2 MotoGP 03:10-03:40

Q1 MotoGP 03:50-04:05

Q2 MotoGP 04:15-04:30

Q1 Moto3 05:50-06:05

Q2 Moto3 06:15-06:30

Q1 Moto2 06:45-07:00

Q2 Moto2 07:10-07:25

Sprint Race MotoGP 08:00

Domenica 03 novembre

Warm Up MotoGP 03:40-03:50

Gara Moto3 05:00

Gara Moto2 06:15

Gara MotoGP 08:00

Dove vedere il Gp della Malesia MotoGP

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint nella giornata di sabato e le tre gare di domenica in differita.

Domenica 03 novembre MOTOGP MALESIA TV8

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:15

Gara MotoGP 14:00

