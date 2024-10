MotoGP | Gp Malesia, Bezzecchi: “Sepang è una delle piste che mi piace di più”

MotoGP GP Malesia Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi arriva a Sepang con molti punti interrogativi. Nei test invernali era stato molto lontano dai primi e il riminese non sa esattamente cosa aspettarsi.

Il pilota del VR46 Racing Team alla sua penultima gara con la Ducati (passerà in Aprilia al fianco di Jorge Martin, ndr) è reduce dal difficile weekend thailandese, dove aveva raccolto un settimo posto nella Sprint e una caduta nella gara domenicale.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview Gp Malesia Sepang MotoGP 2024

“Sepang sulla carta è una delle piste che fuori Europa mi piace di più. Devo dire che ci arrivo con pochi dati realmente utilizzabili perché ai primi test della stagione ero davvero molto lontano con questa moto rispetto ai primissimi. Avevo fatto tantissima fatica e non so esattamente quello che potremo realmente sfruttare per poter tenere il livello del gruppo dei primissimi. L’obiettivo è continuare a lavorare, fare bene in qualifica e riuscire a concretizzare in gara.”

