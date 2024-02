MotoGP | Michelin, tutto quello che c’è da sapere per la stagione 2024

Michelin MotoGP 2024 – La Michelin è pronta ad affrontare un’altra lunga stagione della MotoGP e lo fa con delle novità.

I nuovi pneumatici offerti in questa stagione hanno richiesto molti mesi di sviluppo. Per le squadre, non si tratta di un salto nel buio, poiché i loro piloti hanno avuto l’opportunità di testare gli pneumatici e convalidarne all’unanimità le prestazioni durante l’intera stagione scorsa. Questi nuovi compound segnano l’inizio di un altro cambiamento: nel 2025, Michelin introdurrà un altro nuovo pneumatico MotoGP, questa volta con una nuova struttura. Era importante per il produttore francese evolvere gradualmente le sue gamme MotoGP per supportare al meglio i suoi partner, e iniziare con i composti di gomma era il modo migliore.

Pneumatico anteriore: presenta molti nuovi elementi nella composizione dei suoi compound, che derivano anche da un nuovo processo, cosiddetto “mixing”. In generale, gli pneumatici del 2024 sono significativamente più rigidi rispetto alla scorsa stagione per rispondere meglio alle crescenti sollecitazioni esercitate sulla ruota anteriore.

Pneumatico posteriore: anche in questo caso, Michelin ha utilizzato nuove tecnologie, sempre più innovative sia in termini di compound che di tecniche di “mixing”. L’obiettivo è ottenere una maggiore costanza delle prestazioni e ridurre il fenomeno dell’usura nel corso dei giri.

I compound degli pneumatici anteriori e posteriori hanno composizioni diverse e utilizzano metodi di produzione differenti.

Mescole Pneumatici Michelin MotoGP 2024

Per l’anteriore e il posteriore, Michelin offrirà nuovamente 3 compound di gomma nel 2024: Soft, Medium e Hard, selezionati da un catalogo di compound diversi (7 opzioni, dal più morbido al più duro) in base alle caratteristiche del circuito e ai dati meteorologici.

Per ogni fine settimana di gara, saranno selezionate 3 specifiche di pneumatici per la ruota anteriore e 2 per quella posteriore (di solito una combinazione Soft-Medium o Medium-Hard). Ogni pilota avrà un’allocazione di 15 pneumatici anteriori (5 di ogni compound) e 12 pneumatici posteriori (7 del compound più morbido e 5 del più duro). Per quanto riguarda gli pneumatici da pioggia, l’allocazione è sempre di 6 pneumatici anteriori e 7 posteriori, in due specifiche (Soft e Medium).

Con questa assegnazione, ogni pilota potrà utilizzare un totale di 10 pneumatici anteriori e 12 posteriori ogni fine settimana. Grazie a queste disposizioni, in tre anni Michelin è riuscita a ridurre il numero di pneumatici utilizzati durante una stagione di 1.400 unità. Questa riduzione è stata effettuata in seguito all’osservazione degli effettivi pneumatici consumati, con l’obiettivo di razionalizzare la produzione, ottimizzare le scorte e, di conseguenza, proteggere l’ambiente.

Gli pneumatici posteriori sono nella grande maggioranza dei casi asimmetrici, utilizzando cioè due compound di gomma più o meno rinforzati a seconda del numero di curve a destra o a sinistra, mentre gli pneumatici anteriori sono quasi sempre simmetrici. Ci sono solo tre eccezioni per gli pneumatici anteriori durante la stagione, nei circuiti del Sachsenring (Germania), Phillip Island (Australia) e Valencia (Spagna). In questi casi, il battistrada è composto da due compound distinti, divisi in un terzo e due terzi.

Da notare che a Sokol (Kazakistan) e Aragon (Spagna), due circuiti che sono nuovi o che tornano nel campionato, Michelin fornirà ai suoi partner una specifica aggiuntiva di pneumatici per l’anteriore e il posteriore. I piloti avranno quindi una gamma più ampia di scelte di pneumatici per effettuare i loro test e regolazioni, aumentando così il livello di prestazioni e anche la sicurezza.

Dichiarazioni Piero Taramasso responsabile delle competizioni a due ruote di Michelin Stagione MotoGP 2024

“La scorsa stagione è stata molto interessante perché ha visto una riduzione del numero di compound e di pneumatici, e abbiamo visto che tutto ha funzionato molto bene. Siamo riusciti con successo a coniugare il nostro impegno ambientale con un livello estremo di sportività, e i piloti hanno battuto 36 record di velocità o di tempo sul giro durante la stagione. Per il 2024, stiamo azzerando tutti i contatori perché abbiamo nuovi compound e non abbiamo dubbi sulle loro prestazioni poiché sono già stati testati e apprezzati dai piloti durante le sessioni di test. La prima sfida che affrontiamo questa stagione è più di natura industriale, perché partendo da zero dobbiamo produrre tutti gli pneumatici per l’intera stagione. Come sempre, abbiamo anticipato le spedizioni nei paesi che ospitano le gare, perché preferiamo far trasportare i nostri pneumatici via nave piuttosto che via aerea, per motivi di impronta ambientale e di costo. Dopo le formidabili battaglie che hanno caratterizzato la stagione 2023, sono convinto che il campionato del 2024 sarà altrettanto emozionante, con nuovi team e moto dotate di tecnologie sempre più avanzate che metteranno in risalto la qualità dei nostri nuovi pneumatici. Ci saranno due circuiti a noi sconosciuti: Sokol (Kazakistan), per il quale abbiamo potuto fare simulazioni, ma dove non abbiamo mai gareggiato, e anche Aragon (Spagna) il cui tracciato conosciamo, ma il cui asfalto sarà rifatto in primavera. In queste condizioni, tutti i dati che avevamo diventano obsoleti e torneremo nella fase di scoperta. Tuttavia, abbiamo preso tutte le precauzioni per garantire che tutto vada per il meglio, e non vediamo l’ora che la stagione inizi.”

Dichiarazioni Piero Taramasso responsabile delle competizioni a due ruote di Michelin MotoGP Sprint Race

“L’arrivo della gara Sprint ha reso l’evento più interessante. Dorna Sports, che organizza il campionato, voleva uno spettacolo e non siamo rimasti delusi. Il breve formato di queste gare incoraggia i piloti a dare il massimo, avvicinandosi regolarmente ai tempi sul giro ottenuti nelle qualifiche. Questo crea uno spettacolo avvincente che genera molte emozioni tra i fan e anche tra le squadre. Nonostante la gara Sprint sia importante per il campionato, richiede anche un certo livello di cautela da parte dei piloti, che devono assicurarsi di essere pronti per il Gran Premio del giorno successivo. È un mix intelligente di coraggio ed adrenalina, ma anche di saggezza. Ciò porta a grandi battaglie in pista, ma anche a una buona visibilità per la disciplina. Infine, la gara Sprint consente a Michelin e alle squadre di raccogliere informazioni preziose per prepararsi al Gran Premio della domenica in termini di consistenza e usura degli pneumatici.”

