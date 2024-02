MotoGP | Test Sepang Day 1: Martin il più veloce, sorprende Acosta, problemi per Bagnaia

Test Sepang MotoGP 2024 – Si è da poco conclusa la prima giornata di test IRTA della MotoGP sul tracciato di Sepang.

In pista tutti i piloti della MotoGP tranne Franco Morbidelli, ancora convalescente dopo la brutta caduta di Portimao (avvenuta mentre guidava una Ducati Panigale V4R stradale, ndr). L’italo brasiliano era stato soccorso in pista dai fratelli Alex e Marc Marquez e successivamente portato prima al centro medico e poi in ospedale, visto che aveva perso conoscenza.

Al suo posto in sella alla Ducati Pramac il tester Michele Pirro, che ha affiancato il vice-campione del Mondo Jorge Martin.

Lo spagnolo della Ducati è stato il più veloce di questo Day 1, caratterizzato anche dalla caduta ad inizio sessione del Campione del Mondo Pecco Bagnaia (rider ok, ndr) e da un doppio problema tecnico alla Ducati di Marc Marquez, successivamente scivolato senza conseguenze alla curva 15.

Brutta caduta (sempre ad inizio turno, ndr) per Raul Fernandez, vittima di un high-side e con l’Aprilia RS-GP del Team Trackhouse andata a fuoco. Il #25 è andato al centro medico, ma nonostante il grande impatto è ok.

Bagnaia e Fernandez sono caduti alla curva 11 dove come spiegato dal direttore di gara Mike Webb, dopo la pioggia di questa notte, c’era un misto di acqua e sporco.

Martin ha fatto segnare il best-lap della giornata con il crono di 1’57.951 (è a circa mezzo secondo dal miglior tempo di Bagnaia nel GP della Malesia 2023, ndr), ottenuto al 22esimo passaggio. Conferma quanto di buono fatto vedere nel test shakedown il rookie Pedro Acosta, che si piazza secondo a soli 0.269s dal connazionale.

L’iridato 2021 della Moto3 e 2023 della Moto2 è sempre più a suo agio in sella alla KTM RC16 del Team GASGAS Tech3, anche se dal box del Team di Hervè Poncharal si predica calma.

Currently second on Day 1 of the #SepangTest 🔥@37_pedroacosta might have just put the entire grid on notice! 🦈⚠️#MotoGP pic.twitter.com/3IIFzrV29s — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 6, 2024

Acosta risulta il più veloce nei settori 1 e 3, mentre Martin svetta nel secondo e nel quarto settore. Per quanto riguarda le velocità massime, il pilota GASGAS è in cima alla classifica, a pari merito con Luca Marini (Repsol Honda Team) e Marc Marquez, sulla Ducati: 336.4 km/h. Segue Quartararo ad appena 1 km/h in meno sulla Yamaha M1.

Terzo tempo per la Yamaha M1 di Fabio Quartararo, che staccato di 0.277s dalla vetta, precede la Ducati del VR46 Racing Team di Fabio di Giannantonio e quella Factory di Enea Bastianini.

La miglior Aprilia è quella di Maverick Vinales, sesto a poco più di mezzo secondo da Martin. Il #12 precede le Ducati di Alex Marquez (Gresini Racing), Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team, scivolato alla curva 4 senza conseguenze, ndr) e Marc Marquez, che dopo due problemi tecnici e una scivolata rientra in Top Ten, esattamente nono, davanti alle migliori delle Honda, quella del Team LCR del francese Johann Zarco.

Luca Marini con la Honda Repsol ha chiuso 17esimo (+1.018s), dietro alla Yamaha di Alex Rins, alla KTM di Brad Binder, all’Aprilia di Aleix Espargarò, al team-mate Joan Mir, all’Aprilia Trackhouse di Miguel Oliveira e alla Ducati Factory di Pecco Bagnaia, con il piemontese che ha chiuso a 0.862s dalla vetta.

Jack Miller con la seconda KTM Factory è 18esimo, davanti al tester Yamaha Cal Crutchlow, al giapponese Takaaki Nakagami (Honda LCR, scivolato senza conseguenze, ndr), ad Augusto Fernandez (KTM GASGAS Tech3), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e al tester Ducati Michele Pirro.

Test Sepang MotoGP Day 1 – I tempi finali

Official Sepang MotoGP records

Il record della pista appartiene a Francesco Bagnaia che nel 2023 ha fermato il crono sul 1’57.491. Il giro più veloce in gara è invece di Alex Marquez, 1’58.979 fatto registrare nel 2022

Best lap: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 1’57.491 (2023)

Date test invernali MotoGP 2024

SEPANG

Test ufficiale pre-campionato: martedì 6 – giovedì 8 febbraio

QATAR

Test ufficiale pre-campionato: lunedì 19 – martedì 20 febbraio

JEREZ

Test ufficiale: lunedì 29 aprile

MUGELLO

Test ufficiale: lunedì 3 giugno

MISANO

Test ufficiale: lunedì 9 settembre

Date test Moto3 e Moto2 2024

JEREZ

Test ufficiali Moto2 e Moto3: giovedì 28 febbraio – venerdì 1 marzo

PORTIMAO

Test privato Moto3: giovedì 22 – venerdì 23 febbraio

Test privato Moto2: sabato 24 – domenica 25 febbraio

