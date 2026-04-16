MotoGP | Melandri: “Penso che Marquez voglia vincere il Campionato e poi ritirarsi”

L’inizio di Campionato di Marc Marquez è stato sicuramente al di sotto delle aspettative e in molti pensano che questo possa derivare anche dalle sue non perfette condizioni fisiche.

Il nove volte iridato è solamente quinto in Campionato a 36 punti di distacco dal leader Marco Bezzecchi e se è vero che pesano il ritiro per problema tecnico in Thailandia e la caduta di Austin, è anche vero che Bezzecchi ha due “zeri” in due delle tre Sprint Race disputate.

La situazione dello spagnolo della Ducati è stata affrontata anche nel podcast “Chiacchiere da Box” condotto da Davide Valsecchi e Marco Melandri, questa volta con ospite il tester Aprilia Lorenzo Savadori.

Parlando di Marquez, Melandri ha detto rivolgendosi e Savadori: “Ma pensi che Marquez continuerà o no? Lo vedo in moto in modo così innaturale che ho l’impressione che voglia vincere il Campionato del Mondo e poi ritirarsi.”

La risposta di Savadori è stata meno decisa della domanda: “Personalmente, non ne sono sicuro, ma penso che Marquez continuerà. Penso che ci sia stato anche un problema fisico dietro la performance di Marc in Texas. Ma la mia impressione è che chiaramente voglia provare a vincere e, in ogni caso, voglia continuare a competere.”

Il 2026 di Marc Marquez è iniziato con più ombre che luci, e non è un caso che molti addetti ai lavori stiano iniziando a interrogarsi sul suo reale stato di forma. Il talento non è mai stato in discussione, ma la sensazione diffusa è che il #93 non sia ancora riuscito a trovare la piena sintonia con la Ducati Desmosedici GP 26, né a recuperare completamente dal punto di vista fisico.

Le parole di Melandri hanno acceso un dibattito inevitabile: siamo davanti all’ultima grande stagione di Marquez? Il diretto interessato non ha mai lasciato intendere nulla del genere, ma è evidente che il suo futuro dipenderà molto da come evolverà questa stagione. Vincere il titolo sarebbe un’impresa epica, vorrebbe dire superare l’acerrimo rivale Valentino Rossi, un punto perfetto per chiudere un cerchio. Allo stesso tempo, la sua fame agonistica non sembra affatto spenta.

Ora arriva la gara di casa di Jerez, una pista che Marquez conosce alla perfezione, un luogo dove può misurare davvero il suo livello attuale. La cosa certa è che Marquez non ha mai smesso di lottare, ma gli anni e soprattutto gli infortuni iniziano a “pesare”.

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