MotoGP | Martin sbaglia e Bastianini prende la leadership della gara a Silverstone [VIDEO]

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone – Vi riportiamo l’errore di Jorge Martin e il conseguente sorpasso di Enea Bastianini sul finale dell’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, teatro del 10° appuntamento del campionato mondiale di MotoGP.

Dopo un primo tentativo di fuga, lo spagnolo della Pramac ha commesso un errore in ingresso di curva 2, aspetto che l’ha portato a perdere la leadership nel confronto del rivale. Un particolare che, unito alla maggiore fatica delle sue gomme, non gli ha consentito di giocarsi fino alla fine un primato che gli avrebbe consentito di ottenere ulteriori punti nel confronto di Pecco Bagnaia, 3°.

Quarta posizione per la Gresini di Marc Marquez, seguito da un superbo Fabio Di Giannantonio e dall’Aprilia del pole man di Aleix Espargarò, costretto a cedere il passo a causa di un ritmo non sufficiente per giocarsela con le Ducati. Settimo Alex Marquez, mentre a completare la top dieci hanno trovato posto Marco Bezzecchi, Pedro Acosta e Fabio Morbidelli, stoico a chiudere in top dieci nonostante i due long lap penalty per l’incidente di ieri con il “Bez”. Appuntamento tra due settimane al Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria, seconda prova di questo tris di appuntamenti in programma nel mese di agosto.





