MotoGP | Gp Silverstone Gara: capolavoro Bastianini, vittoria su Martin e Bagnaia

MotoGP Gp Gran Bretagna Silverstone Gara – Enea Bastianini con una gara capolavoro bissa la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento della MotoGP 2024, andando a vincere la prima gara “lunga” della stagione, la sesta in MotoGP, 12esima in carriera.

Il pilota riminese della Ducati in pista con la livrea vintage, così come tutti i suoi colleghi per festeggiare i 75 anni del Motomondiale, è partito sornione, ad un certo punto sembrava anche in difficoltà, ma alla fine ha recuperato ed ha sferrato l’attacco decisivo (complice anche un errore di Martin, ndr) a due giri dalla fine, tagliando il traguardo davanti a Jorge Martin (Ducati Pramac) e il team-mate Pecco Bagnaia, quest’ultimo a lungo in testa.

Con questi risultati Martin si porta a +3 su Bagnaia, con Bastianini che si porta a 49 punti dalla vetta per un Mondiale apertissimo. Quarto al traguardo e prima Ducati GP 23 sotto alla bandiera a scacchi Marc Marquez (Gresini Racing), che ha avuto la meglio su un ottimo Fabio di Giannantonio, che in sella alla Ducati GP 23 del VR46 Racing Team ha chiuso quinto, dopo aver battagliato prima con Alex Marquez (Ducati Gresini) e con Aleix Espargarò poi, con il pilota Aprilia sesto al traguardo davanti al più piccolo dei fratelli Marquez.

Buona la gara di Marco Bezzecchi, con il pilota VR46 Racing Team dolorante alla caviglia dopo il tamponamento di ieri da parte di Franco Morbidelli (penalizzato con un doppio long-lap penalty, ndr), ma che stringendo i denti ha portato a casa l’ottavo posto davanti al rookie KTM GASGAS Pedro Acosta e al sopra citato Morbidelli.

A punti anche Fabio Quartararo, 11esimo e prima moto giapponese al traguardo, Jack Miller (KTM), Maverick Vinales (Aprilia), Johann Zarco (Honda LCR) e Luca Marini (Honda Repsol, sotto investigazione per la pressione delle gomme, ndr).

Chiudono la classifica Takaaki Nakagami (Honda LCR), Augusto Fernandez (KTM GASGAS) e Remy Gardner (Yamaha). Non hanno chiuso la gara i due piloti Trackhouse Miguel Oliveira e Raul Fernandez che si sono “presi poche curve dopo lo start, Brad Binder, che ha rischiato in partenza con la sua KTM RC16 piantata e poi ritirata e Joan Mir, ritirato.

UPDATE GP GRAN BRETAGNA SILVERSTONE MOTOGP 2024

Luca Marini è stato penalizzato di 16 secondi per pressione irregolare delle gomme, per questo esce dalla zona punti. La classifica sotto riportata è quella corretta.

