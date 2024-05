MotoGP | Martin domina il sabato a Le Mans: gli highlights della Sprint [VIDEO]

MotoGP GP Le Mans Sprint – Autentico dominio di Jorge Martin nella Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP.

Dopo la pole position ottenuta nelle qualifiche, lo spagnolo della Ducati Pramac è riuscito ad aggiudicarsi il primo posto anche nella mini-gara del fine settimana, mettendo in cascina punti importanti per la rincorsa al campionato, considerando anche il parallelo ko di Pecco Bagnaia, costretto al forfait già nei primi metri della corsa.

Alle sue spalle, dopo una grande rimonta, si è classificato Marc Marquez, seguito a ruota da Maverick Vinales, Enea Bastianini e Aleix Espargarò, con quest’ultimo che ha dovuto scontare un doppio long-lap per partenza anticipata. Pedro Acosta ha trovato posto in sesta posizione, mentre in settima e ottava piazza si sono accomodati Fabio Di Giannantonio e Jack Miller. Appuntamento a domani per la gara vera e propria sul tracciato di Le Mans. Martin il favorito numero uno, ma attenzione alla voglia di rivalsa di Bagnaia, pronto a giocarsi delle carte sul passo gara con la propria Ducati ufficiale.