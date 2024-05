MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Espargarò: “Non mi trovo ancora con la frizione”

MotoGP GP Le Mans Sprint Race Aprilia Racing – Nonostante il doppio long lap penalty per partenza anticipata, Aleix Espargarò è riuscito a concludere la Sprint Race del Gran Premio di Francia, in quinta posizione. Le previsioni meteo per domani promettono temperature miti e questo può essere un vantaggio per la gestione delle gomme.

Dichiarazioni Aleix Espargarò, GP Le Mans Sprint Race

“Peccato, alla partenza ho commesso un errore ma non mi trovo ancora bene con questa frizione. Nonostante la penalità, sono riuscito a chiudere quinto e questo è molto importante. In gara sicuramente non farà così caldo e questo ci aiuterà nella gestione gomme. La moto funziona bene e ho il passo per stare con i migliori”