MotoGP | Marquez-Bezzecchi, che bagarre nella Sprint a Motegi! [VIDEO]

MotoGP GP Giappone Sprint Motegi- Gran bagarre tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi nella Sprint del Gran Premio del Giappone a Motegi, 14° appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Lo spagnolo e l’italiano si sono dati battaglia per le posizioni a ridosso del pomeriggio e, a seguito di un lungo a poche tornate dalla fine, non sono riusciti a fare meglio della sesta e settima posizione. Un piazzamento sicuramente amaro che non rende merito all’ottimo ritmo mostrato nel corso della corsa da 100 km. Appuntamento a domani mattina per la gara vera e propria a Motegi, teatro del prossimo Gran Premio del Giappone di MotoGP.