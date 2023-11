MotoGP | Luca Marini alla Honda, possibile annuncio atteso in Qatar [VIDEO]

MotoGP Honda HRC Marini – Intervenuto nel corso della trasmissione Race Anatomy, Antonio Boselli ha tracciato un primo bilancio della trattativa tra Luca Marini e Honda per la successione di Marc Marquez, precisando come la Casa giapponese e la VR46 – dopo l’incontro di ieri – siano riuscite a limare altri dettagli. Una condizione importante che come anticipato da diversi media tra ieri e oggi potrebbe portare il pilota italiano a ufficializzare il proprio impegno con la compagine giapponese già nel prossimo Gran Premio del Qatar in programma tra sette giorni.

Marini, ricordiamo, ha già in mano una prima bozza di accordo con HRC e sta duellando per la sella con Fabio Di Giannantonio, anche se le quotazioni di quest’ultimo – dopo le evoluzioni degli ultimi giorni – sembrano parecchio scemate. Per Marini, ricordiamo, si tratterebbe di un’occasione importante dopo le buoni stagioni condotte con la VR46. Vedremo questa voce di mercato come si evolverà nel corso dei prossimi giorni.