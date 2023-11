MotoGP | Bastianini, Marquez e Bagnaia: i commenti nel retropodio di Sepang [VIDEO]

MotoGP GP Sepang Bastianini – Vi riportiamo le parole di Enea Bastianini, Alex Marquez e Pecco Bagnaia nel retropodio dell’ultimo Gran Premio della Malesia, terzultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Dopo le fatiche di Sepang, i tre piloti sul podio si sono ritrovati a commentare le azioni salienti della gara, tra cui per la bella battaglia tra Jorge Martin e lo stesso Bagnaia per il terzo gradino del podio. In questo frangente, inoltre, Bastianini ha confermato un momento di forte emozione non appena passata la bandiera a scacchi.

Al termine di una gara ben gestita, ricordiamo, l’italiano della Ducati è riuscito a tornare sul gradino più alto del podio, lasciandosi alle spalle le altre Ducati di Marquez e appunto Bagnaia. Un risultato importante che gli ha permesso di mettere a tacere le tante voci di mercato circolate nelle ultime settimane, soprattutto in merito a un possibile scambio con Jorge Martin. Quarta posizione per quest’ultimo, seguito a ruota da Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, apparso in palla con una Yamaha finalmente in grado di giocarsi le posizioni di vertice della classifica.

Completano la graduatoria della top dieci Jack Miller, Fabio Di Giannantonio e Luca Marini. Appuntamento tra sette giorni a Losail per il Gran Premio del Qatar, round che potrebbe rivelarsi estremamente importanti per le sorti di questo mondiale 2023.