MotoGP | Honda: Alberto Puig nominato consulente dal 2027

Honda ha annunciato una nuova fase nel percorso professionale di Alberto Puig, che dopo quasi dieci anni nel ruolo di Team Manager della squadra ufficiale MotoGP di Honda HRC passerà, a partire dal 2027, a una posizione di consulenza strategica all’interno della struttura giapponese.

Con questo cambiamento, Puig continuerà a essere coinvolto nelle attività sportive di Honda, mettendo a disposizione la sua lunga esperienza maturata nel paddock del Motomondiale per supportare i diversi progetti del marchio nelle competizioni a due ruote, dalla MotoGP alle altre categorie. Il suo contributo sarà focalizzato soprattutto sullo sviluppo complessivo delle attività racing e sui programmi dedicati ai giovani talenti.

Dichiarazioni Alberto Puig, Consulente Honda HRC

“Sono entrato per la prima volta nel paddock del Campionato del Mondo nel 1987 e da allora sono stato pilota, ho lavorato con giovani talenti, come manager di piloti e come team manager, sempre con Honda. In questo periodo ho vissuto molti momenti, positivi e negativi, che mi hanno dato una preziosa conoscenza su come lavorare con i piloti, le persone e le diverse situazioni. È stata una vita di leadership sul campo e ora sento che le mie competenze siano più adatte a guardare il quadro generale. Non vedo l’ora di utilizzare la mia esperienza in questa nuova opportunità per aiutare Honda HRC, i suoi piloti e il suo staff a crescere e affrontare tutte le sfide e i successi che il mondo delle corse presenta”