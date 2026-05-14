MotoGP | GP Barcellona: Conferenza Stampa in DIRETTA
Le dichiarazioni dei piloti presenti alla press del giovedì
di Jessica Cortellazzi14 Maggio, 2026
Diretta Conferenza Stampa MotoGP Barcellona – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Catalunya, per la Conferenza Stampa del Gran Premio di Barcellona. Seguiteci su questa pagina per non perdervi le dichiarazioni più importanti dei protagonisti!
Ultim’ora in casa Honda: Alberto Puig lascia il ruolo da Team Manager (sarà sostituito con molta probabilità da Davide Brivio):
Diretta Conferenza Stampa MotoGP Barcellona dalle 16
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