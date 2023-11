MotoGP | Gp Valencia Gara, Morbidelli: “Devo capire la Ducati il più velocemente possibile”

MotoGP GP Valencia 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso il Gran Premio dei Valencia, ultima tappa del Motomondiale 2023, in settima posizione.

In un weekend difficile, il pilota italo-brasiliano archivia la sua avventura in sella alla Yamaha. Da martedì il #21 salirà in sella alla Ducati del team Pramac.

Dichiarazioni Franco Morbidelli GP Valencia MotoGP 2023

“Sono stati 2 anni difficili per me soprattutto il primo. In questo secondo anno ho riscoperto una voglia di superare le avversità, una voglia di fare tutto, indipendentemente da tutto. Ho imparato tanto e spero funzionerà in futuro e se mi servirà anche nella storia con Ducati. Ho delle grandi aspettative. E’ una moto che ha vinto con quasi tutti i piloti nonostante abbiano stili diversi. E’ una moto che è fantastica, che riesce ad adattarsi a tante piste e va forte. Il mio compito principale è capirla il prima possibile ed esprimere le mie caratteristiche il prima possibile. Con un team come Pramac, che ha vinto il mondiale team, dove sono stato da piccolo, più familiare, italiano, che è una cosa nuova per me dopo anni in team stranieri. Pecco è un pilota fantastico. Il suo modo di correre è diverso dal normale, il suo modo di lavorare è diverso dal normale. Il modo in cui vede le cose è diverso. Riesce a venirne fuori vittorioso dalla cose quando vuole. Nel giro con i piloti, tutto il circuito era contro di lui, tutti facevano il tifo per Martin queste cose si sentono. Quando ho visto che era primo ‘forte’. Festeggeremo insieme alla grande a casa. ”