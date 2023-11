MotoGP | Gp Valencia Gara, Bezzecchi: “La gara è finita praticamente al via e non per colpa mia”

MotoGP GP Valencia Mooney VR46 – Marco Bezzecchi non ha chiuso il Gran Premio della Comunitat Valenciana, ultima gara della MotoGP 2023.

Scattato dalla P7 della griglia e forte di un ottimo passo gara, Marco è costretto al ritiro alla terza curva. Nella ghiaia, incolpevole dopo un contatto, non riesce a chiudere la stagione nel modo sperato.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Valencia MotoGP 2023

“Per il finale mi aspettavo qualcosa di diverso, purtroppo la gara è finita praticamente al via e non per colpa mia. Mi dispiace molto, speravo di regalare al Team un bel finale dopo un weekend davvero buono. Che dire, al secondo anno in MotoGP, il terzo posto nella generale, alle spalle di Pecco, un amico e un grande Campione, è qualcosa che ha sorpreso anche me. Le tre vittorie e i tanti podi sono qualcosa oltre tutte le mie aspettative. Il Team ha fatto un lavoro incredibile, non hanno mai mollato e sono orgoglioso di tutti loro. Godiamoci questo finale e ripartiamo carichi per il 2024.”

5/5 - (15 votes)