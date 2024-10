MotoGP | GP Thailandia Sprint Race, Mir: “Mi sono davvero divertito”

MotoGP GP Thailandia Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia, in 13esima posizione.

Le difficoltà incontrate in qualifica sono state rapidamente superate da Mir, che ha recuperato ben sette posizioni già al primo giro della Sprint, sorpassando un terzo del gruppo. In battaglia con piloti del calibro di Miller, Aleix Espargaro e Quartararo, il numero 36 ha lottato intensamente per la top ten per gran parte della gara. Quando la gomma ha iniziato a cedere, Mir ha moderato l’attacco, riuscendo comunque a completare uno Sprint che ha contribuito a recuperare il feeling con la moto dopo le recenti difficoltà. Tagliando il traguardo al 13° posto, Mir ha concluso con alcune delle sensazioni più positive dell’anno, apprezzando le sfide e riuscendo a guadagnare terreno in frenata. L’obiettivo per domenica è portare in gara questa velocità e competitività, lavorando al contempo per migliorare ulteriormente il ritmo nel finale di gara.

Dichiarazioni Joan Mir GP Thailandia Honda Repsol MotoGP 2024

“Mi sono davvero divertito con la Sprint oggi, sono riuscito a recuperare molto sui freni e ho avuto un sacco di battaglie davvero belle con piloti come Quartararo, Miller e Aleix. I primi giri in particolare sono stati davvero buoni e mi sentivo davvero forte. Ovviamente, tutto è stato complicato dalle qualifiche, che sono state il caso spesso quest’anno. Nelle prove di questa mattina mi sentivo davvero bene, poi con la nuova gomma in Q1 abbiamo faticato e siamo partiti molto lontano. Arrivare dal 19° posto a lottare per la top ten è qualcosa su cui dobbiamo concentrarci ed essere felici”.

