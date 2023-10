MotoGP | Gp Thailandia Sprint Race, Morbidelli: “Ero fiducioso per questo fine settimana”

MotoGP GP Thailandia 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia, diciassette tappa del Motomondiale 2023, in 15esima posizione.

Dopo una deludente sessione di qualifiche al Gran Premio della Thailandia, Franco Morbidelli si è espresso riguardo alle sfide incontrate nel corso del sabato. Nonostante la sua fiducia iniziale per il fine settimana di gara, Morbidelli non è riuscito a raggiungere la Q2 e si è trovato in partenza dalla 18ª posizione. Questo posizionamento difficoltoso ha rappresenta una sfida. Nonostante il contrattempo, Morbidelli ha mostrato una notevole velocità, anche se finora i risultati ottenuti nel weekend non sono stati all’altezza delle aspettative. La domanda che sorge ora è se Morbidelli sarà in grado di trasformare la sua velocità in una rimonta durante la gara principale.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Sprint Race GP Thailandia MotoGP 2023

“Mi aspettavo di meglio. Ero fiducioso per questo fine settimana, ma sfortunatamente non siamo riusciti ad accedere alla Q2 e partire dalla 18esima posizione è un grosso problema. Per recuperare posizioni ho provato a superare Miguel, poi ci siamo toccati. Ho perso molto tempo a causa di ciò, ma sono incoraggiato dalla velocità che ho – non dai risultati ottenuti finora questo fine settimana – ma la velocità è buona.”